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Grecia Quiroz exige pena ejemplar para Alexis “N” por caso Carlos Manzo y pide intervención de la FGR

La alcaldesa de Uruapan pidió una pena ejemplar para Alexis “N”, vinculado a proceso por el homicidio de Carlos Manzo, y reiteró su solicitud para que la FGR atraiga el caso.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

18 de sept de 2026

2 min

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Grecia Quiroz sostuvo que el imputado había recibido anteriormente apoyo y cercanía de su familia
Grecia Quiroz sostuvo que el imputado había recibido anteriormente apoyo y cercanía de su familia / Archivo

La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, reaccionó este viernes 18 de septiembre a la vinculación a proceso de Alexis “N”, señalado por su presunta participación en el homicidio de Carlos Manzo Rodríguez, y volvió a pedir que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga la investigación.

A través de su cuenta de X, Quiroz sostuvo que el imputado había recibido anteriormente apoyo y cercanía de su familia, situación que calificó como una traición a la confianza de Manzo.

La presidenta municipal afirmó que Carlos Manzo buscaba alejar a jóvenes de la delincuencia organizada y ofrecerles oportunidades, por lo que pidió que todas las personas involucradas en su asesinato enfrenten a la justicia si su responsabilidad queda acreditada.

Alexis “N”, identificado también como “El Brilloso” en distintos reportes, fue vinculado a proceso por su probable participación en el crimen del exalcalde de Uruapan, ocurrido el 1 de noviembre de 2025.

Grecia Quiroz pide castigo para todos los responsables

En su mensaje, Quiroz exigió que el proceso penal alcance a todas las personas que hayan participado en la planeación, apoyo o ejecución del homicidio.

Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan, Michoacán

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Y si su responsabilidad queda plenamente acreditada, que reciban todo el peso de la ley”, escribió.

La alcaldesa señaló que su exigencia se concentra en esclarecer completamente el caso y evitar que personas que, según su versión, tuvieron cercanía con su familia hayan colaborado con quienes asesinaron a Manzo.

La vinculación a proceso no equivale a una sentencia y corresponde a las autoridades judiciales determinar la responsabilidad penal del imputado durante las siguientes etapas del procedimiento.

Quiroz insiste en que la FGR atraiga investigación de Carlos Manzo

Grecia Quiroz reiteró además su llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para que el caso sea atraído por autoridades federales.

La alcaldesa ya había presentado el 8 de septiembre una solicitud formal ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la FGR.

Argumentó entonces que la presunta participación de integrantes de la delincuencia organizada justificaba la intervención federal y pidió evitar que la investigación se fragmentara entre distintas autoridades.

El asesinato de Carlos Manzo ocurrió durante el Festival de las Velas en Uruapan. Desde entonces, las investigaciones han derivado en más de 30 detenciones relacionadas con el caso, según información difundida por autoridades y medios nacionales.

Quiroz insistió este viernes en que continuará exigiendo justicia y pidió que cualquier persona involucrada responda ante las autoridades, sin importar su relación previa con la familia.

IO

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