Grecia Quiroz pide reunión con Sheinbaum como alcaldesa y víctima, no como candidata

La presidenta municipal sustituta de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz García, respondió a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y aclaró que su solicitud de reunión no tiene carácter electoral.

Quiroz señaló que busca dialogar con la mandataria federal en su calidad de funcionaria municipal y como víctima indirecta por el asesinato del expresidente municipal Carlos Manzo.

“Mi acercamiento con ella no es como candidata porque no lo soy todavía, mi acercamiento es como presidenta municipal sustituta”, declaró.

¿Por qué Grecia Quiroz quiere reunirse con Claudia Sheinbaum?

La alcaldesa explicó que su intención es abordar directamente la situación que enfrenta Uruapan y dar seguimiento al caso de Carlos Manzo, sin mezclar estos asuntos con el proceso electoral de 2027.

“Me acerco a ella en calidad de víctima indirecta por lo que le sucedió a Carlos, esa era la intención de un acercamiento lejos del tema político”, señaló.

Quiroz insistió en que el objetivo de la reunión sería institucional y relacionado con la seguridad y la situación del municipio.

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Sheinbaum señala coordinación con Omar García Harfuch

La presidenta Claudia Sheinbaum había explicado previamente que no sostenía una reunión con Quiroz por su posible participación electoral, aunque destacó que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, mantiene comunicación con autoridades de Uruapan.

Quiroz confirmó ese contacto y agradeció la disposición del funcionario federal.

“He tenido un acercamiento con el secretario Omar García Harfuch, al cual agradezco que en todo momento responda los mensajes”, indicó.

🔴 Grecia Quiroz acude a la @FGRMexico para pedir atraer el caso Carlos Manzo y agotar todas las líneas, incluyendo vínculos políticos con el crimen organizado.



La alcaldesa de #Uruapan solicita que la investigación no se limite a los autores materiales. La presidenta Sheinbaum… pic.twitter.com/clICGa7HCt — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) September 8, 2026

Grecia Quiroz pide que FGR atraiga caso de Carlos Manzo

La presidenta municipal realizó estas declaraciones al salir de la Fiscalía General de la República (FGR), donde solicitó que la dependencia federal atraiga la investigación por el asesinato de Carlos Manzo.

Quiroz afirmó que mantiene confianza en las instituciones federales y pidió que el caso no sea utilizado con fines políticos.

La alcaldesa reiteró que su petición de diálogo con Sheinbaum está vinculada con sus responsabilidades en Uruapan y con su condición de víctima indirecta.

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