Grecia Quiroz recuerda a Carlos Manzo durante el Grito en Uruapan: “Esta noche hago un grito de justicia”

Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan, Michoacán, recordó a su esposo Carlos Manzo durante la ceremonia del Grito de Independencia la noche del 15 de septiembre y aprovechó el acto para exigir justicia por las víctimas de la delincuencia.

Desde el balcón del Palacio Municipal y frente a los asistentes reunidos en el centro de Uruapan, Quiroz encabezó por primera vez la ceremonia patria desde que asumió la presidencia municipal.

Además de las arengas tradicionales por los personajes de la Independencia, la alcaldesa incluyó un mensaje dedicado al exalcalde Carlos Manzo, asesinado el 1 de noviembre de 2025.

“Esta noche hago un grito de justicia, por Carlos, por todas las víctimas de la delincuencia, por un Uruapan libre y soberano”, expresó durante la ceremonia.

¿Qué dijo Grecia Quiroz durante el Grito de Independencia en Uruapan?

La presidenta municipal también incluyó entre sus arengas un “¡Viva la memoria de Carlos Manzo!”, al que respondieron los asistentes concentrados frente al Palacio Municipal.

El acto tuvo un significado particular debido a que en 2025 la ceremonia del Grito de Independencia en Uruapan fue suspendida tras el asesinato de un elemento de la Policía Municipal. Este año, la celebración regresó a la plaza principal.

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Carlos Manzo fue asesinado la noche del 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de las Velas en Uruapan. Cuatro días después, el 5 de noviembre, Grecia Quiroz asumió como presidenta municipal sustituta tras recibir el respaldo del Congreso de Michoacán.

Grecia Quiroz pide a la FGR atraer el caso de Carlos Manzo

Días antes de la ceremonia patria, Quiroz acudió el 8 de septiembre a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en la Ciudad de México, para solicitar que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga la investigación por el homicidio de su esposo.

¡Viva la memoria de Carlos Manzo!



¡Viva un Michoacán en paz!



¡Viva la independencia nacional!



¡Viva México! 🇲🇽 pic.twitter.com/kPIRSw2x9c — Grecia Quiroz Michoacán 2027 (@GreciaMich2027) September 16, 2026

La alcaldesa argumentó que el caso debe quedar en manos de autoridades federales debido a la presunta participación de integrantes del crimen organizado y pidió evitar que las investigaciones permanezcan divididas entre instancias estatales y federales.

La ceremonia de este 15 de septiembre colocó nuevamente el caso de Carlos Manzo en el centro del discurso público de la presidenta municipal, quien vinculó la conmemoración de la Independencia con su exigencia de justicia y seguridad para Uruapan.

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