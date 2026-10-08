Omar García Harfuch confirma la detención de 33 personas relacionadas con el caso de Carlos Manzo

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch compartió actualizaciones relacionadas con el caso del asesinato de Carlos Manzo, estos avances en las investigaciones fueron detallados en el marco de los informes de resultados del Gabinete de Seguridad Federal.

De acuerdo con lo informado por el funcionario, la cifra de personas detenidas en relación con el homicidio del alcalde de Uruapan ha ascendido a 33. Entre estos figuran tanto ejecutores materiales como colaboradores cercanos del propio alcalde y el presunto autor intelectual del crimen, Ramón Ángel “N”, alias “El R1”, quien fue detenido en Jalisco.

🚨El secretario de Seguridad Omar García Harfuch (@OHarfuch) informó que por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum es prioridad la investigación respecto al asesinato de Carlos Manzo. Sobre Grecia Quiroz aseguró que tiene contacto permanente con la alcaldesa y cuenta con protección del gobierno. “Van 33 detenidos… la detención más importante es la del R1, que fue detenido en Jalisco, el autor intelectual del homicidio del presidente municipal”, dijo. — Azucena Uresti (@azucenau) October 8, 2026

Las investigaciones del Gabinete de Seguridad señalan que la célula delictiva involucrada, vinculada a disputas territoriales y de extorsión en Michoacán, infiltró el círculo operativo del edil para coordinar el atentado que culminó con su asesinato la noche del 1 de noviembre de 2025.

García Harfuch señaló que, con las aprehensiones recientes, las autoridades judiciales mantendrán el seguimiento a los procesos penales para concretar las vinculaciones correspondientes y cerrar la investigación complementaria. El secretario también reveló que tiene contacto permanente con Grecia Quiroz quien cuenta con protección del gobierno.

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