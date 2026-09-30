Grecia Quiroz insiste en que FGR atraiga caso Carlos Manzo y denuncia dudas en la investigación

La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, reiteró su solicitud para que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga la investigación por el asesinato de Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025, al señalar que existen dudas sobre la conducción de las indagatorias en Michoacán.

A través de sus redes sociales, Quiroz afirmó que observa inconsistencias, omisiones y decisiones que, desde su perspectiva, generan cuestionamientos sobre la carpeta del homicidio.

La petición no es nueva. El pasado 8 de septiembre acudió a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, en la Ciudad de México, para solicitar formalmente que la FGR asumiera el caso, bajo el argumento de que existen indicios de participación del crimen organizado.

¿Qué denunció Grecia Quiroz sobre el caso Carlos Manzo?

Quiroz sostuvo que algunas líneas de investigación que podrían establecer responsabilidades más amplias no han avanzado al ritmo esperado y cuestionó que las pesquisas se concentren, a su juicio, en personas relacionadas con el Movimiento del Sombrero.

También denunció presuntos intentos para involucrarla en el homicidio o promover su inhabilitación política.

Noticia Destacada Grecia Quiroz recuerda a Carlos Manzo durante el Grito en Uruapan: “Esta noche hago un grito de justicia”

La alcaldesa aseguró que está dispuesta a colaborar con cualquier investigación que se realice conforme a derecho y señaló que no se opone a que las autoridades revisen el teléfono celular que perteneció a Carlos Manzo.

¿Qué pasa con el teléfono de Carlos Manzo?

El dispositivo se convirtió en uno de los puntos de controversia dentro de la investigación. En septiembre, la representación legal de Quiroz informó que buscaba entregarlo a la FGR y no a la Fiscalía de Michoacán, debido a la falta de confianza expresada por la familia en las indagatorias estatales.

Quiroz afirmó ahora que el equipo ya fue revisado y reiteró que no existe impedimento de su parte para colaborar con las autoridades.

¿La FGR ya atrajo la investigación del asesinato de Carlos Manzo?

Hasta el 22 de septiembre, la Fiscalía de Michoacán informó que la investigación continuaba en el fuero común y que no había recibido una notificación de la FGR para transferir el expediente.

AYÚDENME A COMPARTIR ESTA INFORMACIÓN 🚨🚨



"En primer lugar, quiero dejar algo muy claro: estamos hablando solamente de un teléfono celular. Ese equipo ya ha sido revisado y, de nuestra parte, no existe ningún inconveniente en colaborar con la justicia y con cualquier… pic.twitter.com/j1BwaGmvc9 — Grecia Quiroz Michoacán 2027 (@GreciaMich2027) September 30, 2026

Quiroz insistió en que la autoridad federal debe asumir el caso para garantizar, en sus palabras, una investigación “imparcial, profesional y transparente”.

El asesinato de Carlos Manzo ocurrió durante una celebración pública en Uruapan. Las investigaciones federales y estatales han derivado en más de 30 detenciones vinculadas con el crimen, entre ellas personas señaladas como posibles autores materiales e intelectuales.

IO