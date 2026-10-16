Marcelo Ebrard pide que lo bajan de la lista de presidenciales para 2030

Luego de comparecer en la Cámara de Diputados, Marcelo Ebrad pidió que lo borren de las especulaciones como uno de los posibles candidatos a las presidencia de México en 2030.

El titular de la Secretaría de Economía fue interrogado sobre las declaraciones que hizo Manuel Velasco, coordinador de los senadores del Partido Verde, quien habló a favor de Omar García Harfuch, quien es el titular de las Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

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“En este momento yo estoy concentrado en lo que estoy haciendo. Por favor, si quieres quítame de la lista. Me harías un favor, quítame, bórrame. Yo estoy en mi trabajo”

Marcelo Ebrad niega estancamiento en las negociaciones del T-MEC

Además, el secretario de economía, negó las versiones sobre que el titular de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, está en contra de llegar a un acuerdo para bajar los aranceles en el sector automotriz.

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“Yo nunca he advertido de su parte (del secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick), una actitud en contra de México, porque si no, no habríamos logrado esta solución en su momento. Entonces, en mi última conversación no advertí que él estuviese en contra de reducir esos aranceles, cuando menos en lo que es de mi conocimiento, no tengo yo conocimiento, a mí no me ha dicho nunca el secretario Lutnick, ni creo que lo sostenga, de estar en contra de que México tenga algún beneficio”

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