AIFA supera 22.6 millones de pasajeros y reporta ingresos por 3,308 mdp para 2026

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) reportó un crecimiento sostenido en sus operaciones de pasajeros y carga, así como avances en materia financiera y de conectividad.

Durante la conferencia matutina de este jueves 8 de octubre, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, Isidro Pastor Román, director general del aeropuerto, presentó un balance sobre la evolución de la terminal aérea.

El funcionario informó que, desde el inicio de operaciones el 21 de marzo de 2022, el AIFA ha registrado el tránsito de más de 22.6 millones de pasajeros, mediante más de 179 mil operaciones.

Actualmente, el aeropuerto cuenta con 40 destinos nacionales y siete internacionales, mientras que siete aerolíneas de pasajeros operan en sus instalaciones: cinco nacionales y dos internacionales.

AIFA mantiene liderazgo nacional en carga aérea

Uno de los principales resultados destacados por Pastor Román fue el desempeño del AIFA en el transporte de mercancías.

El aeropuerto mantiene desde el último trimestre de 2023 el primer lugar nacional en transporte de carga aérea. Hasta el 5 de octubre de 2026, acumulaba más de 1 millón 358 mil toneladas de carga movilizadas.

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En esta actividad participan más de 53 aerolíneas de carga, frente a las dos que operaban cuando comenzó este servicio en septiembre de 2022.

Para atender el crecimiento de este mercado, el AIFA construyó seis recintos fiscalizados destinados al manejo de mercancías de comercio exterior.

También amplió su plataforma de carga, que pasó de tener capacidad para cinco aeronaves de gran envergadura a nueve, además de disponer de espacios para hasta 16 aeronaves de menor y mediana capacidad.

Pastor Román destacó que estas obras se realizaron con recursos propios del aeropuerto.

¿Cuánto dinero generará el AIFA en 2026?

En materia financiera, el director general señaló que el AIFA alcanzó su punto de equilibrio durante el primer trimestre de 2024, por lo que el aeropuerto mantiene una operación con resultados financieros positivos.

Para el cierre de 2026, la terminal estima obtener ingresos por 3 mil 308.7 millones de pesos, frente a un gasto operativo aproximado de 2 mil 800 millones de pesos.

El crecimiento de las operaciones también ha tenido un impacto en el empleo. De acuerdo con el informe presentado ante la presidenta, las actividades relacionadas con el aeropuerto han generado alrededor de 18 mil empleos directos y más de 150 mil indirectos en su entorno.

AIFA amplía conectividad y opciones de transporte

El aeropuerto también busca fortalecer su conectividad terrestre. Pastor Román destacó que existe una terminal de autobuses con rutas hacia 24 destinos de la República Mexicana, además de vehículos y vagonetas que conectan el AIFA con 22 puntos de la Ciudad de México y el Estado de México.

Entre los puntos de conexión mencionados se encuentran zonas como la Roma-Condesa, el Ángel de la Independencia y el Auditorio Nacional.

A ello se suma la operación del Tren Felipe Ángeles, que comenzó a funcionar en abril de este año y permite realizar el trayecto desde Buenavista hasta el complejo aeroportuario en aproximadamente 45 minutos.

El director general también señaló que el aeropuerto cuenta con tarifas aeroportuarias competitivas, además de un convenio que permite a pasajeros utilizar su pase de abordar para obtener la exención del pago en determinadas casetas de autopistas.

AIFA destaca satisfacción de pasajeros

En cuanto a la percepción de los usuarios, Pastor Román informó que el nivel de satisfacción de los pasajeros alcanzó 94.73 por ciento en la medición más reciente.

La evaluación considera nueve indicadores y, según el funcionario, los resultados son similares a las calificaciones obtenidas por el aeropuerto como integrante del Consejo Internacional de Aeropuertos, organización de la que forma parte desde 2024.

El AIFA también ha recibido reconocimientos y certificaciones relacionados con seguridad operacional, salud laboral, bienestar, reducción de huella de carbono y espacios libres de humo de tabaco.

Entre sus distinciones se encuentra el reconocimiento otorgado por la UNESCO en 2024 dentro de una selección de aeropuertos considerados entre los más destacados por su diseño arquitectónico.

IO