Mexicana de Aviación suma 10 aviones y supera 1.2 millones de pasajeros; anuncia nuevo destino

Mexicana de Aviación avanza en su proceso de expansión con una mayor capacidad operativa, nuevas rutas y un crecimiento en el número de pasajeros transportados.

Durante la conferencia matutina de este jueves 8 de octubre, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, el director general de la aerolínea estatal, Leobardo Ávila Bojórquez, presentó los resultados y las proyecciones de la empresa.

El directivo informó que durante 2026 se incorporaron cinco aeronaves Embraer E2 de última generación, con lo que la flota de Mexicana llegó a 10 aviones. Precisó que las dos aeronaves incorporadas más recientemente todavía se encuentran en proceso de certificación ante la autoridad aeronáutica.

De acuerdo con el reporte presentado, esta ampliación permitió elevar en 83 por ciento la oferta de asientos desde junio. Además, desde el inicio de operaciones y hasta el 7 de octubre, Mexicana ha transportado más de 1 millón 276 mil pasajeros.

Mexicana aumenta pasajeros y transporte de carga

Ávila Bojórquez señaló que durante 2026 la aerolínea registra un incremento de 31 por ciento en pasajeros respecto al mismo periodo de 2025.

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En materia de carga, Mexicana ha movilizado más de 1,314 toneladas mediante su servicio Mexicana Cargo Service, lo que representa un crecimiento de 23 por ciento frente al mismo periodo del año pasado.

El funcionario también destacó la alianza con Correos de México para fortalecer las operaciones logísticas y facilitar el traslado de bienes y servicios entre distintas regiones del país.

La expansión de la aerolínea, agregó, también ha generado empleos. Según el informe, Mexicana incorporó más de 840 puestos de trabajo directos y alrededor de 7,200 indirectos.

¿Cuántos aviones tendrá Mexicana de Aviación?

El plan estratégico contempla continuar con el crecimiento de la flota durante los próximos años. La empresa prevé cerrar 2026 con 12 aeronaves, mientras que para 2027 espera incorporar otros ocho aviones y alcanzar una flota de 20 unidades.

La estrategia contempla una etapa de maduración a partir de 2028 y establece como objetivo alcanzar el punto de equilibrio financiero en 2030.

La planeación se sustenta, de acuerdo con Ávila Bojórquez, en cuatro ejes: seguridad y eficiencia operacional, crecimiento ordenado y sostenible, cumplimiento de las normas aeronáuticas y una política enfocada en reducir la huella de carbono.

La incorporación de aeronaves Embraer forma parte de una estrategia que ya había sido presentada por la aerolínea, con la meta de llegar a 20 aviones mediante las entregas programadas para 2026 y 2027.

Nuevos destinos de Mexicana en 2026

Como parte de la ampliación de su red, Mexicana abrió cinco nuevas rutas desde junio de este año. Entre los destinos incorporados se encuentran Acapulco, Guerrero; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Chihuahua; Hermosillo, Sonora, y El Bajío.

Además, Ávila Bojórquez anunció que Zacatecas se incorporará a la red de Mexicana a partir del 17 de noviembre. La nueva conexión enlazará al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) con el aeropuerto de Zacatecas.

La estrategia busca utilizar al AIFA como punto de interconexión para enlazar distintas regiones del país. El funcionario señaló que también se trabaja con gobiernos estatales para fortalecer la conectividad aérea nacional.

Mexicana reforzará vuelos durante la temporada de invierno

Ante el comportamiento de la demanda, Mexicana contempla incrementar sus operaciones durante la temporada de invierno. Entre los ajustes anunciados destacan 24 vuelos adicionales hacia Tulum, con el propósito de ampliar las opciones para quienes buscan viajar al Caribe mexicano.

Ávila Bojórquez también destacó productos comerciales como la tarjeta de crédito Mifel-Mexicana, promociones de “Martes de primera”, paquetes turísticos con transporte, hospedaje y actividades, además del programa de lealtad Mexicana Frecuenta.

Con estas acciones, la aerolínea estatal busca ampliar su presencia en el mercado nacional mientras avanza hacia la meta de contar con 20 aeronaves y alcanzar su punto de equilibrio en 2030.

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