Air France aumentará sus vuelos entre París y Cancún este 2026; conoce la fecha oficial

La ruta aérea París-Cancún-París, operada por Air France, cumplió 15 años de operaciones y comenzará una nueva temporada con tres vuelos semanales, frecuencia que aumentará progresivamente hasta alcanzar un vuelo diario a partir del 14 de diciembre, informó Maarten Snijders, director general de Air France y KLM en México.

Ante representantes de la aerolínea y autoridades turísticas, se señaló que Francia es uno de los mercados europeos más importantes para el estado, con una afluencia estimada de entre 230 mil y 250 mil visitantes al año.

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el mercado francés ocupa el segundo lugar entre los principales emisores europeos de turistas hacia Quintana Roo, después del Reino Unido, seguido de España y Alemania.

Asimismo, señaló que cerca del 60 por ciento de los turistas europeos que llegan a México tienen como destino el Caribe Mexicano, región que recibe más de un millón de visitantes procedentes de Europa cada año.

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Air France aumentará sus vuelos a Cancún

Por su parte, Maarten Snijders explicó que la celebración coincidió con tres acontecimientos: los 15 años de la ruta París-Cancún-París, el inicio de una nueva temporada de operaciones directas entre el aeropuerto París-Charles de Gaulle y Cancún, y la conmemoración de los 200 años de relaciones entre México y Francia.

El directivo anunció que la aerolínea ofrecerá tres vuelos semanales entre ambas ciudades, con un incremento progresivo de frecuencias hasta operar diariamente a partir del 14 de diciembre.