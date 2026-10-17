Desfile de Día de Muertos 2026 en CDMX: fecha, horario y ruta confirmada del recorrido al Zócalo

El Gran Desfile de Día de Muertos 2026 en la Ciudad de México se realizará el próximo sábado 31 de octubre, a partir de las 14:00 horas, con un recorrido que comenzará en la Diana Cazadora, sobre Paseo de la Reforma, y concluirá en el Zócalo capitalino.

La celebración, que se organiza desde 2016, reunirá nuevamente a participantes y espectadores para disfrutar de carros alegóricos, música, danzas y actividades relacionadas con las tradiciones mexicanas del Día de Muertos.

El evento será gratuito y se espera una importante asistencia de visitantes nacionales y extranjeros.

¿Cuándo y a qué hora será el Desfile de Día de Muertos 2026?

De acuerdo con los detalles difundidos sobre la celebración, el desfile comenzará a las 14:00 horas del sábado 31 de octubre de 2026.

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El punto de partida estará ubicado en las inmediaciones de la Diana Cazadora, en Paseo de la Reforma, mientras que el recorrido finalizará en la Plaza de la Constitución, mejor conocida como el Zócalo de la Ciudad de México.

Aunque todavía no se han dado a conocer todos los detalles de las comparsas y los carros alegóricos que participarán, se confirmó que habrá espectáculos musicales y presentaciones de danza.

¿Cuál será la ruta del Desfile de Día de Muertos 2026 en CDMX?

La ruta anunciada contempla el inicio en la Diana Cazadora y el término en el Zócalo capitalino.

Las autoridades todavía no han detallado todas las calles que formarán parte del recorrido, por lo que se recomienda consultar los próximos anuncios para conocer posibles cierres viales y alternativas de transporte.

Debido a la cantidad de asistentes que suele reunir esta celebración, se recomienda llegar con anticipación para encontrar un lugar desde donde observar el desfile.

🏵️🎶 La música, el arte y la tradición se apoderarán de nuestras calles con el Gran Desfile del #DíaDeMuertos, una celebración para compartir en familia, admirar el talento de quienes dan vida a esta fiesta y honrar las costumbres que nos unen. 💀🌼 🕯️✨ Este sábado 31 de octubre alista tu mejor outfit y disfruta de esta experiencia llena de color, creatividad y orgullo ancestral. 🥳 — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) October 17, 2026

¿Qué otros desfiles habrá por Día de Muertos en CDMX?

Además del Gran Desfile de Día de Muertos, la capital mexicana tendrá otras actividades durante octubre.

Este sábado 17 de octubre se realiza el Desfile de Alebrijes Monumentales, mientras que el domingo 18 de octubre está programada la Marcha Zombie.

Por su parte, la Mega Procesión de Catrinas se celebrará el domingo 25 de octubre, a partir de las 18:00 horas, con un recorrido que comenzará en el Ángel de la Independencia y terminará en el Zócalo.

Estas actividades forman parte de la programación cultural de la Ciudad de México durante las celebraciones de Día de Muertos de 2026.

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