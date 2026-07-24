Dos sismos sacuden el sur de México durante la madrugada de este viernes 24 de julio

Dos sismos se registraron durante las primeras horas de este viernes 24 de julio de 2026 en el sur de México, de acuerdo con los reportes preliminares del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

El primer movimiento alcanzó una magnitud de 4.6 y ocurrió a las 03:36 horas. Menos de una hora después, a las 04:33 horas, se detectó un segundo temblor de magnitud 4.0.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas lesionadas ni daños materiales relacionados con estos eventos. Los reportes del SSN ofrecen datos iniciales que pueden ajustarse conforme avanza el análisis de las estaciones sismológicas.

¿Dónde fue el sismo de magnitud 4.6?

El movimiento de mayor intensidad tuvo su epicentro a 166 kilómetros al suroeste de Mapastepec, Chiapas.

El sismo ocurrió a las 03:36:58 horas y tuvo una profundidad de ocho kilómetros. Sus coordenadas fueron 14.25 grados de latitud y -93.83 grados de longitud.

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Debido a su ubicación mar adentro y a la distancia con la costa, no se reportaron afectaciones inmediatas. Tampoco se anunció la activación de protocolos extraordinarios de emergencia.

SISMO Magnitud 4.6 Loc 166 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS 24/07/26 03:36:58 Lat 14.25 Lon -93.83 Pf 8 km pic.twitter.com/unwd4MXbIa — Sismológico Nacional (@SSNMexico) July 24, 2026

Segundo sismo se registró cerca de Pinotepa Nacional

El segundo evento alcanzó una magnitud de 4.0 y se localizó a 22 kilómetros al oeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca.

El temblor ocurrió a las 04:33:33 horas, con una profundidad de 10 kilómetros. El epicentro fue ubicado en las coordenadas 16.37 de latitud y -98.26 de longitud.

La cercanía con Pinotepa Nacional pudo permitir que el movimiento fuera percibido de manera ligera en comunidades de la región costera de Oaxaca y zonas próximas de Guerrero. Sin embargo, no existe hasta ahora un reporte oficial de daños.

SISMO Magnitud 4.0 Loc 22 km al OESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX 24/07/26 04:33:33 Lat 16.37 Lon -98.26 Pf 10 km pic.twitter.com/pcM8cLq0Jq — Sismológico Nacional (@SSNMexico) July 24, 2026

¿Por qué tiembla con frecuencia en Chiapas y Oaxaca?

Chiapas y Oaxaca se encuentran entre las entidades con mayor actividad sísmica del país debido a la interacción de las placas de Cocos y Norteamérica.

El Servicio Sismológico Nacional explica que su labor consiste en registrar e informar la magnitud, profundidad, ubicación y hora de los movimientos detectados en México. El organismo también aclara que no opera la alerta sísmica y que los temblores no pueden predecirse.

Las autoridades recomiendan conservar la calma ante cualquier movimiento, identificar las zonas de menor riesgo dentro de los inmuebles y consultar únicamente información difundida por fuentes oficiales.

IO