Sismo de 4.6 en la zona maya de Quintana Roo, ¿Se sintió en Yucatán? Esto es lo que se sabe

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó la madrugada de este domingo 21 de junio de 2026 un sismo de magnitud 4.6 registrado en la zona maya de Quintana Roo, con epicentro al este del municipio de Felipe Carrillo Puerto.

De acuerdo con el reporte oficial, el movimiento telúrico ocurrió a las 03:00:12 horas (tiempo del Centro de México), con una profundidad de 16.5 kilómetros y ubicación geográfica de 19.564° de latitud y -87.616° de longitud, en una zona considerada de actividad sísmica moderada dentro del Caribe mexicano.

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El evento generó dudas entre habitantes de la Península de Yucatán, principalmente por su cercanía con los estados vecinos de Yucatán y Campeche.

¿Se sintió el sismo en Yucatán?

Hasta el momento, no hay reportes de percepción del sismo en el estado de Yucatán. Tampoco la Coordinación Estatal de Protección Civil de Yucatán ha emitido información o avisos relacionados con afectaciones o percepción del movimiento telúrico en la entidad.

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En ese sentido, el fenómeno sísmico se mantiene como un evento localizado en la zona este de Quintana Roo, sin confirmación de haber sido percibido en municipios yucatecos como Mérida, Valladolid o Tizimín.

Autoridades de protección civil continúan con el monitoreo habitual, aunque sin reportes de daños ni incidentes derivados del sismo en la región peninsular.