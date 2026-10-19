Ebrard anuncia nuevas reglas para contenido nacional en energía; certificación bajará de 18 meses a 90 días

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, presentó una nueva metodología para incrementar la participación de productos, servicios y trabajadores mexicanos en las inversiones del sector energético, con la que se busca reducir de 18 meses a 90 días naturales el proceso de certificación de contenido nacional en hidrocarburos.

La medida forma parte de la estrategia Hecho en México y permitirá verificar cuánto destinan las empresas que invierten en hidrocarburos, electricidad y biocombustibles a la contratación de proveedores, bienes y servicios nacionales.

De acuerdo con la Secretaría de Economía, los nuevos mecanismos también buscan ofrecer mayor certeza a las inversiones nacionales y extranjeras mediante procedimientos de evaluación más ágiles y transparentes.

¿Cómo funcionarán las nuevas reglas de contenido nacional en energía?

Ebrard explicó que se establecerá una metodología específica para cada uno de los tres sectores: hidrocarburos, electricidad y biocombustibles.

Uno de los principales cambios será la reducción del tiempo necesario para comprobar el cumplimiento de las obligaciones de contenido nacional.

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En el caso de los hidrocarburos, el procedimiento pasará de 18 meses a 90 días naturales, lo que permitirá a las empresas acreditar con mayor rapidez la participación de proveedores mexicanos en sus proyectos.

El funcionario señaló que los nuevos mecanismos contemplan 320 certificaciones y permitirán medir con mayor precisión el contenido nacional efectivo.

Como ejemplo del impacto esperado, planteó un incremento de 35 a 40 por ciento en la participación nacional, en un escenario cuyo valor de referencia alcanza los 60 mil millones de dólares.

Economía busca aumentar compras a proveedores mexicanos

Alberto Uribe Camacho, director general de Contenido Nacional y Fomento al Sector Energético, explicó que la metodología permitirá identificar oportunidades de negocio para empresas mexicanas dentro de los proyectos energéticos.

Detalló que la medición no se limitará a los bienes adquiridos, sino que también considerará servicios nacionales, contratación de trabajadores mexicanos, capacitación especializada, infraestructura regional y transferencia de tecnología.

Además, se tomarán en cuenta las aportaciones de las inversiones a las comunidades donde se desarrollan los proyectos, así como la inclusión de pequeñas y medianas empresas, jóvenes y grupos vulnerables.

Nuevas metodologías serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación

La Secretaría de Economía informó que las metodologías fueron presentadas y firmadas para su envío al Diario Oficial de la Federación (DOF), donde deberán publicarse.

Los instrumentos están relacionados con las disposiciones previstas en las leyes energéticas publicadas el 18 de marzo de 2025, particularmente las correspondientes a hidrocarburos, electricidad y biocombustibles.

También contemplan la digitalización de trámites y la simplificación de los mecanismos de verificación regulatoria.

Finalmente, Ebrard señaló que el objetivo es incrementar el contenido nacional en los proyectos energéticos, de manera que una mayor proporción de las inversiones se traduzca en compras, empleos y oportunidades para empresas establecidas en México.

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