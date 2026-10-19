México descarta triangulación de acero hacia EU y busca reducir arancel de 50%: Ebrard

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, aseguró que México no ha detectado operaciones de triangulación de acero hacia Estados Unidos, por lo que el Gobierno federal mantiene las negociaciones para conseguir una reducción del arancel de 50 por ciento que Washington aplica a este producto.

El funcionario explicó que la Secretaría de Economía reforzó sus mecanismos de vigilancia y trazabilidad para comprobar el origen del acero que ingresa al país y verificar que las exportaciones hacia territorio estadounidense cumplan con las reglas comerciales.

“Hoy en día no identificamos en nuestras exportaciones de acero transshipment”, afirmó Ebrard, al referirse a la práctica mediante la cual productos de terceros países ingresan a Estados Unidos a través de México con una declaración de origen incorrecta.

México elimina más de mil registros de productores de acero

El titular de Economía detalló que la dependencia realizó nuevas verificaciones para identificar los lugares donde se fabrica el acero y comprobar la existencia de las instalaciones registradas.

Como resultado, fueron retirados más de mil registros correspondientes a molinos o plantas cuya operación no pudo acreditarse durante las revisiones.

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Ebrard señaló que estas medidas permiten identificar con mayor precisión la procedencia del metal y documentar los procesos de fabricación realizados en territorio mexicano.

La información fue entregada a las autoridades estadounidenses como parte de los argumentos técnicos para solicitar una modificación de las medidas arancelarias.

México busca que EU reduzca arancel de 50% al acero antes de 2027

El secretario explicó que México pretende alcanzar un acuerdo con Estados Unidos antes de que concluya 2026 para reducir el gravamen de 50 por ciento que afecta las exportaciones mexicanas de acero.

Uno de los principales argumentos del Gobierno federal es que Estados Unidos mantiene un superávit comercial en este sector frente a México.

“Nosotros importamos más acero del que exportamos”, sostuvo Ebrard, quien consideró que esta situación debe tomarse en cuenta al momento de determinar las condiciones arancelarias.

Asimismo, indicó que México presentó información sobre la integración de las cadenas productivas y los procesos industriales compartidos entre ambos países.

El funcionario reconoció que todavía no existe una fecha para conocer la decisión de Washington, aunque espera una respuesta favorable antes de finalizar el año.

Economía fortalecerá reglas de origen en otros sectores

Marcelo Ebrard también adelantó que la Secretaría de Economía ampliará los mecanismos de certificación y trazabilidad a otras actividades industriales.

Explicó que las reglas de origen adquirirán mayor relevancia en el comercio internacional, por lo que será necesario comprobar dónde se fabrican los productos y qué proporción de sus componentes procede de cada país.

En ese contexto, la dependencia presentó nuevas metodologías para medir el contenido nacional en los sectores eléctrico, de hidrocarburos y biocombustibles.

Estas herramientas permitirán identificar la participación de bienes, servicios, mano de obra e inversión generados en México, con el propósito de respaldar el origen nacional de los productos y fortalecer su posición en las negociaciones comerciales.

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