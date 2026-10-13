El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, aseguró que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) está “blindado”, afirmando que el acuerdo se mantiene plenamente vigente.

En una entrevista , el funcionario sostuvo que el proceso de revisión periódica del tratado no altera su perspectiva sobre la continuidad de la relación comercial norteamericana.

¿Qué pasará con T-MEC? Ebrard revela detalles

El posicionamiento del gobierno mexicano subraya que las reglas comerciales actuales están blindadas por lo menos hasta el año 2036 (completando una década más de vigencia), independientemente de la complejidad de las mesas de negociación y de los procesos de revisión que los tres países socios ejercen.

🟡El secretario de Economía Marcelo Ebrard aseguró que el T-MEC está “blindado”, pese a la complejidad de las negociaciones comerciales con Estados Unidos y Canadá. En entrevista con Radio Fórmula, señaló que la revisión anual del tratado no cambia esa perspectiva. El funcionario acudió a San Lázaro al informe del diputado más joven del Congreso, Enrique Vásquez, y no a una comparecencia, precisó. Maru Rojas vía @Radio_Formula — Azucena Uresti (@azucenau) October 13, 2026

Ebrard reiteró que la certeza jurídica del acuerdo está garantizada, lo que da estabilidad a sectores estratégicos para el país como las manufacturas, las exportaciones y la industria automotriz.