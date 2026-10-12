Actividad industrial en México crece 3.6% anual en agosto de 2026; suma tres meses de avances

La actividad industrial en México registró un crecimiento de 3.6 por ciento anual y de 0.6 por ciento mensual durante agosto de 2026, de acuerdo con los resultados del Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI), publicados este lunes 12 de octubre por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, compartió los resultados a través de su cuenta de X con el mensaje: "Crece la actividad industrial".

Las cifras muestran que el sector acumuló su tercer mes consecutivo de crecimiento mensual, de acuerdo con la información difundida por la Secretaría de Economía.

¿Cuánto creció la actividad industrial en México durante agosto de 2026?

El reporte del Inegi señala que el IMAI alcanzó 103.4 puntos durante agosto de 2026, con una base de referencia de 100 puntos correspondiente a 2018.

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Con cifras desestacionalizadas, que permiten comparar los resultados sin los efectos habituales de cada época del año, la producción industrial aumentó 0.6% respecto de julio.

En su comparación anual, el indicador presentó un incremento de 3.6% frente a agosto de 2025.

Actividad industrial suma tres meses consecutivos de crecimiento

La gráfica compartida por Marcelo Ebrard muestra la evolución de la actividad industrial mexicana entre enero de 2022 y agosto de 2026.

Después de las variaciones observadas durante 2024 y 2025, el indicador presenta una trayectoria ascendente en los meses recientes de 2026.

El resultado de agosto representa el tercer avance mensual consecutivo, de acuerdo con el reporte oficial.

¿Qué mide el Indicador Mensual de la Actividad Industrial?

El IMAI es una herramienta estadística del Inegi que permite conocer el comportamiento de la actividad industrial del país.

Este indicador considera sectores como las industrias manufactureras, la construcción, la minería y la generación y distribución de energía eléctrica, así como el suministro de agua y gas.

Crece la actividad industrial https://t.co/x8dn6rUzyl — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) October 12, 2026

Los resultados correspondientes a agosto reflejan un incremento general de la producción industrial; sin embargo, la gráfica difundida no detalla qué sectores registraron los mayores avances.

La información constituye una referencia para evaluar la evolución de la industria mexicana durante el segundo semestre de 2026.

IO