Presidenta Claudia Sheinbaum revisa fallas del IMSS-Bienestar en Yucatán: “No faltan recursos” ,asegura

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que no faltan recursos económicos para fortalecer el IMSS-Bienestar, pero reconoció que es necesario modernizar los procesos administrativos, mejorar el abasto de medicamentos y ampliar la contratación de médicos especialistas.

Durante el evento Vivienda para el Bienestar, realizado este sábado 17 de octubre en Umán, Yucatán, la mandataria explicó que realiza una gira de supervisión por hospitales y centros de salud para identificar directamente las necesidades de las unidades médicas.

Sheinbaum también confirmó que cumplirá su compromiso de campaña de construir una universidad de la salud en Umán, mediante una nueva sede de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, que ofrecerá las carreras de Medicina y Enfermería.

Sheinbaum reconoce pendientes en el IMSS-Bienestar: “No faltan recursos”

La presidenta explicó que, aunque se han registrado avances en la atención médica, todavía existen problemas relacionados con la distribución de medicamentos, los tiempos de espera para cirugías y la disponibilidad de especialistas.

“No faltan recursos, no falta el recurso económico, pero tenemos que mejorar la manera en que estamos trabajando”, afirmó.

Sheinbaum señaló que algunos procedimientos administrativos utilizados en el sistema de salud tienen entre 50 y 60 años de antigüedad, por lo que es necesario actualizar su funcionamiento.

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Explicó que su administración integró un equipo de trabajo para modernizar los procesos del IMSS-Bienestar, IMSS e ISSSTE, con la participación de médicos y pacientes.

El objetivo es reducir los trámites burocráticos y agilizar la solución de problemas que afectan la atención hospitalaria.

Sheinbaum supervisa hospitales y centros de salud sin previo aviso

La mandataria detalló que realiza visitas a centros de salud sin informar anticipadamente a las autoridades locales ni a los responsables de las unidades médicas.

Durante estos recorridos, conversa con pacientes, personal de farmacias y directivos para conocer las condiciones de atención, los medicamentos disponibles y las principales necesidades.

En el caso de los hospitales, explicó que programa reuniones con sus responsables para revisar las dificultades operativas.

Sheinbaum informó que el viernes 16 de octubre sostuvo un encuentro de aproximadamente tres horas con los directores de los 13 hospitales del IMSS-Bienestar en Quintana Roo.

Entre los problemas detectados mencionó la falta de especialistas para aprovechar la capacidad de los quirófanos y las dificultades para distribuir medicamentos entre hospitales.

La presidenta agregó que las consultas de especialidad aumentaron alrededor de 36 por ciento desde 2024, aunque reconoció que todavía existen pendientes.

Anuncia contratación de médicos especialistas para hospitales de Yucatán

Sheinbaum adelantó que se contratarán más médicos especialistas, enfermeras y personal paramédico para fortalecer los servicios del IMSS-Bienestar en Yucatán.

Mencionó particularmente al Hospital O'Horán, que cuenta con equipamiento especializado, incluidos quirófanos robotizados, pero requiere ampliar su plantilla médica.

La presidenta también anunció que se buscará facilitar el regreso de profesionales de la salud originarios de Yucatán que actualmente trabajan en Campeche y otras entidades.

Asimismo, señaló que durante este año continuará la contratación y regularización laboral del personal médico que cuenta con contratos temporales, con el propósito de mejorar sus condiciones de trabajo.

Sheinbaum confirma Universidad Rosario Castellanos en Umán con Medicina y Enfermería

Durante su discurso, Claudia Sheinbaum reiteró que cumplirá la promesa de campaña de establecer una universidad de la salud en el municipio de Umán, Yucatán.

Explicó que el proyecto se desarrollará mediante una nueva sede de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, con oferta educativa enfocada en la formación de profesionales sanitarios.

“Cuando vine en campaña prometí que aquí iba a haber una universidad de la salud y lo vamos a cumplir”, aseguró.

La mandataria indicó que el plantel ofrecerá las licenciaturas de Medicina y Enfermería, y señaló que el gobierno municipal ya tendría identificado el terreno para desarrollar el proyecto.

Además, informó que enviará a la rectora de la Universidad Rosario Castellanos para avanzar en los trabajos necesarios para establecer la nueva sede.

Con estas acciones, Sheinbaum planteó fortalecer tanto la infraestructura educativa como la disponibilidad de personal médico en Yucatán, mientras continúa la revisión de los problemas operativos del IMSS-Bienestar.

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