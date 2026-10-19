Marcha por el agua en Guadalajara deja 10 detenidos y 24 personas atendidas tras disturbios

El Gobierno de Jalisco informó que 10 personas fueron detenidas por los disturbios registrados durante la segunda marcha por el agua limpia, realizada el domingo 18 de octubre de 2026 en Guadalajara, donde participaron aproximadamente 9 mil 500 manifestantes.

De acuerdo con las autoridades estatales, la mayoría de los asistentes se manifestó de manera pacífica; sin embargo, algunos grupos realizaron actos de violencia que ocasionaron daños en edificios públicos, comercios y vehículos.

El saldo de la jornada también incluyó la atención de seis civiles y 18 policías estatales, aunque las autoridades no precisaron la gravedad de sus lesiones.

¿Qué ocurrió durante la marcha por el agua en Guadalajara?

El coordinador general estratégico de Seguridad de Jalisco, Roberto Alarcón, informó que las autoridades identificaron a cinco grupos que presuntamente participaron en los disturbios.

Entre ellos mencionó a personas que portaban camisetas de equipos de fútbol, jóvenes vestidos de negro y sujetos encapuchados que utilizaron herramientas para cortar las vallas de seguridad.

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El funcionario señaló que también se identificó la participación de mujeres y menores de edad en algunos de los incidentes.

Por su parte, el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora, explicó que cinco personas fueron detenidas después de que presuntamente lanzaron bombas molotov y provocaron incendios en los accesos de los palacios Legislativo y de Justicia.

Asimismo, indicó que algunos de los detenidos fueron entregados a las autoridades por los propios manifestantes.

Autoridades investigan daños en edificios y comercios de Guadalajara

El Gobierno de Jalisco reportó afectaciones en distintos inmuebles, entre ellos la Catedral, edificios públicos y al menos seis establecimientos comerciales.

También se registraron daños en cámaras del sistema de videovigilancia C5, plazas y vehículos.

Las autoridades señalaron que existe la sospecha de que algunos de los participantes en los hechos violentos procedan de otras entidades del país, aunque no presentaron pruebas ni identificaron los estados de origen.

Por ello, informaron que mantienen comunicación con otras autoridades para intercambiar información relacionada con los incidentes.

#Jalisco | PROTESTA POR AGUA EN JALISCO DEJA 10 DETENIDOS La segunda movilización para exigir agua de calidad en Jalisco terminó con enfrentamientos y la detención de 10 personas, entre ellas un menor de edad, además de 15 policías estatales lesionados. El secretario general de Gobierno, Salvador Zamora, informó que seis civiles recibieron atención médica durante la protesta y dos fueron hospitalizados, uno por una arritmia y una mujer tras sufrir una crisis epiléptica. — Héctor Raúl González (@hectorrgonzalez) October 19, 2026

Gobierno de Jalisco solicita apoyo para identificar a responsables

La administración estatal difundió imágenes de personas presuntamente involucradas en los disturbios y solicitó la colaboración ciudadana para identificarlas.

También anunció mecanismos para recibir denuncias anónimas y proteger la identidad de quienes aporten información.

Además, el Gobierno de Jalisco adelantó que brindará apoyo a los negocios afectados por los daños materiales registrados durante la movilización.

Las investigaciones continuarán para determinar las responsabilidades individuales por los hechos ocurridos durante la protesta, que reunió a miles de personas para exigir mejores condiciones en el suministro y la calidad del agua.

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