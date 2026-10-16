Presidenta de México pide esperar investigación de CNDH por abusos de policías en Jalisco; 17 agentes bajo revisión

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, pidió esperar los resultados de la investigación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre los presuntos abusos policiales registrados durante la manifestación del domingo 11 de octubre en Guadalajara, Jalisco, donde se reportaron enfrentamientos entre elementos de seguridad y ciudadanos que exigían agua limpia.

Durante su conferencia mañanera de este viernes 16 de octubre, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria fue cuestionada sobre las investigaciones contra 17 policías estatales y las exigencias de destitución del secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández.

Sheinbaum espera resultados de CNDH por agresiones en Jalisco

Al preguntarle si consideraba suficientes las medidas anunciadas por las autoridades estatales, Sheinbaum evitó emitir una valoración sobre las posibles sanciones y señaló que será necesario conocer las conclusiones del organismo nacional de derechos humanos.

Noticia Destacada Citan a 17 policías por presuntos abusos durante marcha en Guadalajara; Pablo Lemus confirma investigación

“Pues vamos a esperar la conclusión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque ya están haciendo sus investigaciones, abrieron su proceso”, respondió.

Investigan a 17 policías tras marcha en Guadalajara

La Secretaría de Seguridad de Jalisco informó previamente que 17 elementos fueron identificados por presuntas irregularidades en el uso de la fuerza durante el operativo realizado el 11 de octubre.

Los agentes fueron citados para declarar ante Asuntos Internos, después de que las autoridades revisaran más de 200 videos relacionados con los enfrentamientos.

El titular de Seguridad estatal, Juan Pablo Hernández, indicó que las posibles sanciones podrían ir desde amonestaciones hasta la separación del cargo, dependiendo de las responsabilidades que se determinen.

Por ahora, la presidenta señaló que esperará el resultado de las investigaciones de la CNDH antes de pronunciarse sobre las medidas adoptadas en Jalisco.

IO