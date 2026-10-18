Gobierno de Jalisco convoca a denunciar vandalismo tras marcha por agua limpia en Guadalajara

Tras la marcha realizada este domingo 18 de octubre en las calles del Centro Histórico de Guadalajara, el Gobierno de Jalisco emitió un llamado a la ciudadanía para identificar y denunciar a personas señaladas de cometer actos de vandalismo e incurrir en alteraciones al orden público.

La manifestación, que reunió a miles de personas que exigían solución al problema del suministro de agua limpia en la Zona Metropolitana, transcurrió de forma pacífica en su mayoría desde su inicio. Sin embargo, al arribar a la zona del Palacio de Gobierno y el Congreso Local, se registraron conatos de violencia e intentos de daño a la infraestructura.

Durante la marcha que se llevó a cabo este domingo 18 de octubre, se identificaron algunas personas realizando actos de vandalismo y alterando el orden público. Si reconoces alguno, denúncialos ante las autoridades al: 33 3837 6000, extensiones 18619, 18635, 16100 y 16101. https://t.co/wEOUhpAjkp — Gobierno de Jalisco (@GobiernoJalisco) October 19, 2026

Fue por medio de sus canales oficiales que el Gobierno de Jalisco compartió un video en donde se pueden observar a diversas personas encapuchadas realizando actos de vandalismo y alterando el orden público. Ante esto; se hizo un llamado a la ciudadanía de realizar la denuncia correspondiente en caso de identificar a alguno de los sujetos.

Para realizar denuncias, las autoridades pusieron a disposición las extensiones 18619, 18635, 16100 y 16101 de la línea telefónica 33 3837 6000. Hasta el momento, las autoridades mantienen los operativos de vigilancia en el cuadro principal de la ciudad tras la marcha de agua.

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