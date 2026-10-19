Pablo Lemus denuncia destrozos de 300 personas tras marcha por el agua en Guadalajara; reporta daños en Palacio de Gobierno

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, informó que un grupo de aproximadamente 300 personas provocó destrozos en edificios históricos y comercios de Guadalajara, después de la segunda manifestación ciudadana por el agua limpia, realizada el domingo 18 de octubre de 2026.

A través de un mensaje en video, el mandatario estatal aseguró que la mayoría de los participantes se manifestó pacíficamente para exigir soluciones a los problemas de calidad del agua, mientras que otros grupos realizaron actos violentos al inicio y al término de la movilización.

Lemus destacó que, a diferencia de la protesta de la semana anterior, las autoridades modificaron su estrategia de seguridad para evitar enfrentamientos entre manifestantes y policías.

¿Qué dijo Pablo Lemus sobre los disturbios en Guadalajara?

El gobernador explicó que, después de que los contingentes pacíficos se retiraron, un grupo de aproximadamente 300 personas permaneció en el centro de Guadalajara y comenzó a realizar daños materiales.

De acuerdo con Lemus, estas personas buscaron provocar una confrontación con los elementos de seguridad, pero los policías evitaron responder a las agresiones.

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El mandatario aseguró que durante esta segunda manifestación no hubo enfrentamientos entre las fuerzas estatales y los participantes pacíficos.

También afirmó que algunos asistentes rechazaron la presencia de los grupos que protagonizaron los actos violentos y los apartaron de sus contingentes.

Reportan daños en Palacio de Gobierno, Congreso y Catedral de Guadalajara

Lemus detalló que los disturbios provocaron daños en distintos inmuebles del centro histórico de la capital jalisciense.

Según su reporte, los responsables incendiaron tres puertas del Palacio de Gobierno, rompieron cristales, arrojaron piedras y destruyeron cámaras de videovigilancia.

Además, realizaron pintas en los muros del Palacio de Gobierno y de la Catedral de Guadalajara.

El gobernador también señaló que se lanzaron artefactos explosivos contra los accesos del Congreso del Estado y del Palacio de Justicia.

A estos hechos se sumaron saqueos y daños en establecimientos comerciales de la zona.

La manifestación de ayer por el agua limpia fue una movilización ciudadana ejemplar. Desafortunadamente, los grupos de provocadores violentos llegaron a generar destrozos y a provocar a la policía para que los enfrentara. No lo consiguieron. Los violentos quemaron tres puertas del Palacio de Gobierno, quebraron vidrios, lanzaron piedras y tiraron cámaras de seguridad, además de pintar los muros del Palacio y la Catedral de Guadalajara. Lanzaron explosivos a las puertas del Congreso del Estado y del Palacio de Justicia. No podemos permitir que, a través de la violencia, el caos y la desestabilización, intereses políticos busquen apoderarse de Jalisco. A nadie en Jalisco le conviene seguir en la confrontación, aunque algunos así lo crean. Las y los jaliscienses debemos cerrar filas y cerrarle las puertas de Jalisco a los violentos. — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) October 19, 2026

Lemus promete atender demandas por agua limpia en Jalisco

El mandatario estatal reiteró que su administración reconoce las exigencias de los ciudadanos que han salido a manifestarse por las condiciones del suministro de agua.

Aseguró que el Gobierno de Jalisco trabaja para atender esta problemática y garantizar el acceso a agua limpia.

Asimismo, pidió evitar que los actos de violencia desplacen las demandas ciudadanas que dieron origen a las manifestaciones.

Finalmente, Lemus llamó a mantener el diálogo y rechazó que los disturbios sean utilizados con fines políticos, al tiempo que reiteró su compromiso de atender las inconformidades relacionadas con la calidad del agua en Guadalajara.

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