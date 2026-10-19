Presidenta Sheinbaum asegura que gasolina costaría más de 30 pesos sin subsidio y destaca 400 mil alumnos más en bachillerato

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que la gasolina regular costaría más de 30 pesos por litro y el diésel alrededor de 35 pesos sin los estímulos fiscales y acuerdos establecidos con el sector gasolinero para contener los precios de los combustibles.

Durante su conferencia mañanera de este lunes 19 de octubre de 2026, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria destacó esta medida como uno de los principales anuncios de su administración, junto con el incremento de aproximadamente 400 mil estudiantes inscritos al bachillerato nacional.

Sheinbaum explicó que el Gobierno federal decidió reducir la carga del impuesto aplicado a los combustibles y mantener acuerdos con las empresas gasolineras para evitar mayores incrementos en los precios.

Gasolina regular superaría los 30 pesos sin subsidio, afirma Sheinbaum

La presidenta señaló que el incremento internacional de los combustibles ha provocado inconformidad social en distintos países, por lo que destacó la importancia de mantener medidas para contener los precios en México.

“Si no, la gasolina regular estaría en más de 30 pesos y el diésel estaría sobre 35”, afirmó Sheinbaum.

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Por su parte, Iván Escalante Ruiz, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), informó que el precio promedio nacional del diésel se ubica en 26.98 pesos por litro.

Detalló que el 87.8 por ciento de las estaciones de servicio comercializa este combustible por debajo de los 27 pesos por litro, conforme al acuerdo voluntario establecido con el sector.

El funcionario también advirtió que algunas gasolineras venden la gasolina Premium por encima de los 30 pesos por litro, pese a que su precio promedio de adquisición es de 25.06 pesos.

Escalante aclaró que la gasolina Premium no forma parte del acuerdo nacional y anunció que continuarán las visitas de vigilancia para revisar los márgenes de comercialización.

Bachillerato nacional suma 400 mil estudiantes más en 2026

En materia educativa, Sheinbaum destacó que aproximadamente 400 mil jóvenes adicionales ingresaron al bachillerato nacional respecto al año anterior, cifra que relacionó con la ampliación de espacios en preparatorias y las acciones para evitar el abandono escolar.

La presidenta mencionó la importancia de los programas de becas, entre ellos Rita Cetina, y de las estrategias dirigidas a estudiantes que interrumpieron sus estudios.

Sostuvo que ampliar el acceso a la educación representa una de las principales acciones de su gobierno para atender las causas sociales relacionadas con la violencia.

Sheinbaum anuncia más preparatorias y universidades

La mandataria adelantó que continuará la construcción de planteles de educación media superior para acercar las escuelas a las comunidades.

También señaló que se ampliará la oferta universitaria mediante nuevas sedes de la Universidad Nacional Rosario Castellanos y las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García.

Agregó que su administración mantendrá la coordinación con instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), el Tecnológico Nacional de México y universidades estatales para incrementar la matrícula de educación superior.

Finalmente, Sheinbaum reiteró que el sistema de becas educativas busca alcanzar cerca de 22 millones de estudiantes beneficiados al cierre de 2026, como parte de las acciones para garantizar la permanencia escolar.

IO