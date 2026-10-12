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Quintana Roo / Cancún

Profeco señala a gasolinera de Cancún por vender el litro de gasolina más caro

La Profeco reportó que una estación de Oxxo Gas en Cancún vende el litro de diésel en 28.29 pesos.

Por Redacción Por Esto!

12 de oct de 2026

1 min

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Diésel en Cancún supera los 28 pesos por litro, según monitoreo de Profeco
Diésel en Cancún supera los 28 pesos por litro, según monitoreo de Profeco / Especial

Durante la conferencia de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), César Iván Escalante, presentó el monitoreo nacional de precios del diésel y señaló las estaciones que mantienen costos elevados en distintas regiones del país, entre ellas una ubicada en Quintana Roo.

De acuerdo con el reporte sobre el periodo del 29 de septiembre al 5 de octubre de 2026.

Durante un recorrido se constató que el carburante regular tiene costos homologados en Pemex, Full Gas y otros centros de servicios

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La estación señalada en Quintana Roo corresponde a Oxxo Gas, ubicada en la carretera Mérida-Cancún, en Cancún, donde el litro de diésel se vende en 28.29 pesos.

Según la tabla presentada por la Profeco, el establecimiento registra un margen de ganancia de 2.55 pesos por litro.

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