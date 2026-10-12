Profeco señala a gasolinera de Cancún por vender el litro de gasolina más caro

Durante la conferencia de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), César Iván Escalante, presentó el monitoreo nacional de precios del diésel y señaló las estaciones que mantienen costos elevados en distintas regiones del país, entre ellas una ubicada en Quintana Roo.

De acuerdo con el reporte sobre el periodo del 29 de septiembre al 5 de octubre de 2026.

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Cancún, entre las ciudades con el diésel más caro

La estación señalada en Quintana Roo corresponde a Oxxo Gas, ubicada en la carretera Mérida-Cancún, en Cancún, donde el litro de diésel se vende en 28.29 pesos.

Según la tabla presentada por la Profeco, el establecimiento registra un margen de ganancia de 2.55 pesos por litro.