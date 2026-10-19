Becas Bienestar 2026: inicia pago este 19 de octubre y anuncian registro de la Rita Cetina; beneficiarios llegarán a 22 millones

El Gobierno de México anunció que este lunes 19 de octubre comienza la dispersión de pagos de las becas Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra, mientras que el sistema nacional de apoyos educativos busca alcanzar una cobertura de 22 millones de estudiantes al cierre de 2026.

Durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, Julio León Trujillo, coordinador nacional de Becas para el Bienestar, informó que actualmente 19 millones 593 mil 156 estudiantes reciben apoyos educativos, mediante una inversión reportada de aproximadamente 136 mil 900 millones de pesos.

El funcionario también presentó las fechas de registro para la beca Rita Cetina y anunció la entrega de tarjetas bancarias a nuevos beneficiarios durante noviembre y diciembre.

¿Cuántos estudiantes reciben las Becas para el Bienestar en México?

León Trujillo detalló que, en educación básica, la cobertura alcanza 14 millones 960 mil 755 estudiantes, con una inversión de 84 mil 800 millones de pesos.

De ese total, 176 mil 761 corresponden a preescolar; 9 millones 502 mil 322 a primaria, y 5 millones 281 mil 672 a secundaria.

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En el nivel medio superior, la beca Benito Juárez atendió a 4 millones 162 mil 377 alumnos, con una inversión de 39 mil 500 millones de pesos.

Por su parte, Jóvenes Escribiendo el Futuro beneficia a 414 mil 100 estudiantes de educación superior, mientras que la beca Gertrudis Bocanegra reportó 55 mil 924 beneficiarios en Michoacán.

El funcionario aseguró que la meta del Gobierno federal es concluir 2026 con 22 millones de estudiantes incorporados al sistema de becas.

¿Cuándo inicia el registro de la beca Rita Cetina en octubre de 2026?

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar informó que el registro de la beca Rita Cetina estará disponible del 26 de octubre al 6 de noviembre, a través del portal oficial www.becarritacetina.gob.mx.

El apoyo contempla mil 900 pesos bimestrales para estudiantes de secundarias públicas, más 700 pesos adicionales cuando existe otro estudiante de secundaria dentro de la familia.

En primaria, el programa otorga un apoyo de 2 mil 500 pesos por estudiante para uniformes y útiles escolares.

León Trujillo también anunció una asamblea informativa virtual para el viernes 23 de octubre, a las 19:00 horas, dirigida a madres, padres y tutores que tengan dudas sobre el registro.

Quienes necesiten recuperar el acceso a su cuenta Llave MX podrán solicitar orientación mediante el número telefónico 079.

Calendario de pagos de Becas Bienestar del 19 al 30 de octubre

El coordinador nacional informó que los depósitos correspondientes al bimestre septiembre-octubre comenzarán este lunes, conforme a la primera letra del apellido de los beneficiarios.

El calendario presentado contempla las siguientes fechas:

19 de octubre: letras A y B.

letras A y B. 20 de octubre: letra C.

letra C. 21 de octubre: letras D, E y F.

letras D, E y F. 22 de octubre: letra G.

letra G. 23 de octubre: letras H, I, J, K y L.

letras H, I, J, K y L. 26 de octubre: letra M.

letra M. 28 de octubre: letra R.

letra R. 29 de octubre: letra S.

letra S. 30 de octubre: letras T, U, V, W, X, Y y Z.

El funcionario destacó que este año fue posible adelantar los depósitos de educación media superior y superior, que habitualmente comenzaban en diciembre, gracias a que los planteles concluyeron anticipadamente el registro de sus matrículas.

Anuncian nuevas incorporaciones a becas de preparatoria y universidad

León Trujillo informó que, para el ciclo escolar 2026-2027, se recibieron aproximadamente 1.8 millones de solicitudes de nuevo ingreso a la beca Benito Juárez, una cifra superior a la previsión inicial de 1.5 millones.

En educación superior, Jóvenes Escribiendo el Futuro registró 100 mil nuevas solicitudes.

Además, la beca Gertrudis Bocanegra ampliará su cobertura a Chiapas, Zacatecas, Campeche y Sonora, mediante un esquema de financiamiento compartido entre la Federación y los gobiernos estatales.

Finalmente, el coordinador adelantó que durante noviembre y diciembre serán convocados los nuevos beneficiarios para recibir sus tarjetas bancarias y acceder a los apoyos correspondientes.

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