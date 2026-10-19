SEP abre inscripciones a Prepa en Línea y 186 planteles Margarita Maza; alumnos podrán recibir beca Benito Juárez

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció la apertura de inscripciones a Prepa en Línea y a 186 planteles del Bachillerato Nacional Margarita Maza, con el objetivo de ampliar las oportunidades para que más jóvenes continúen sus estudios de educación media superior.

Durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, este lunes 19 de octubre de 2026, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, informó que ambas modalidades están disponibles para quienes no consiguieron un lugar al inicio del ciclo escolar.

El funcionario destacó que la matrícula de educación media superior registra un crecimiento cercano a 400 mil estudiantes respecto a la tendencia habitual, como resultado de la ampliación de espacios educativos.

SEP abre registro para Prepa en Línea; estudiantes menores de 25 años recibirán beca

Mario Delgado explicó que Prepa en Línea SEP es una modalidad gratuita, con validez oficial y una duración aproximada de dos años, dirigida tanto a jóvenes como a personas adultas interesadas en concluir el bachillerato.

Precisó que el programa contempla un docente por cada 50 estudiantes, quien brinda seguimiento a los módulos y al avance académico.

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Además, señaló que los alumnos menores de 25 años que cursen esta modalidad tienen derecho a la beca Benito Juárez.

El secretario indicó que el registro comienza este 19 de octubre y que el proceso de inscripción se realiza completamente por internet.

Bachillerato Margarita Maza ofrece inscripciones en 186 planteles

El titular de la SEP informó que 186 planteles del Bachillerato Nacional Margarita Maza mantienen abierto su proceso de inscripción, por lo que los jóvenes todavía pueden incorporarse a las clases aunque el ciclo escolar ya haya comenzado.

Explicó que este modelo educativo tiene un enfoque especial en actividades culturales y deportivas, además de promover la convivencia entre estudiantes.

También confirmó que quienes ingresen a estos planteles podrán acceder a la beca Benito Juárez, conforme a los criterios del programa.

Delgado invitó a los jóvenes que no encontraron espacio en otras preparatorias a consultar la oferta disponible y continuar con sus estudios.

SEP convoca a concurso nacional de calaveritas literarias 2026

Como parte de las actividades relacionadas con el Día de Muertos, Mario Delgado anunció un concurso nacional de calaveritas literarias dirigido a estudiantes de primaria, secundaria, preparatoria y universidad.

La convocatoria busca promover la escritura creativa y mantener las tradiciones mexicanas dentro de las comunidades escolares.

Los participantes podrán enviar sus trabajos del 14 al 26 de octubre de 2026, mientras que los resultados se darán a conocer el 2 de noviembre, Día de Muertos.

El secretario explicó que se habilitó un código QR para consultar la convocatoria y realizar la inscripción al certamen.

Asimismo, adelantó que solicitará a la presidenta Claudia Sheinbaum un espacio durante una conferencia mañanera para presentar las calaveritas ganadoras.

Finalmente, Delgado Carrillo reiteró que la ampliación de espacios educativos, las modalidades flexibles de bachillerato y los apoyos económicos forman parte de las acciones para reducir el número de jóvenes que interrumpen sus estudios por falta de oportunidades.

IO