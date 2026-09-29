Gasolina en Cancún alcanza 25.39 pesos por litro y golpea al bolsillo de los automovilistas

A los altos costos de vivienda, servicios y transporte que enfrentan los habitantes de la ciudad se suma ahora otro golpe al bolsillo: la gasolina regular se vende hasta en 25.39 pesos por litro, precio que colocó a una estación local en el primer lugar de la lista de “Precios Caros” de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

De acuerdo con el reporte publicado ayer, la estación Go Gas, ubicada sobre la avenida 20 de Noviembre, manzana 50, lote 2-01, en la Región 227, registró un valor de 25.39 pesos por litro, con un margen de 2.86 pesos, el más elevado entre las ocho regiones consideradas por la dependencia.

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Durante un recorrido que realizó POR ESTO! en distintos puntos de Cancún, se constató que el combustible regular mantiene precios prácticamente homologados en varias estaciones consultadas. Full Gas, Pemex y otras marcas rondan los 25.39 pesos por litro. Para quienes utilizan el automóvil diariamente, esta tarifa se convierte rápidamente en un gasto considerable.

“Sí, ya nos pesa, porque le tenemos que echar todos los días”, señaló el repartidor José Manuel Pineda, quien explicó que el desembolso resulta todavía más complicado para quienes utilizan vehículos antiguos y de mayor consumo.

Llenar el tanque se ha convertido en un desembolso que obliga a ajustar otros gastos / Rodolfo Flores

Otros automovilistas coincidieron en que el problema no solo radica en el costo, sino también en la percepción de que el combustible no siempre rinde lo esperado. “En algunas gasolineras no te dan litros completos y con este precio se siente más”, comentó la estudiante Mariana Lima.

Durante el recorrido, otros ciudadanos expresaron que llenar el tanque se ha convertido en un desembolso que los obliga a reducir otros gastos.

Un trabajador consultado señaló: “Antes podía cargar combustible sin modificar demasiado el presupuesto semanal, pero ahora debo calcular cada recorrido”.

Otro automovilista manifestó que la tarifa resulta especialmente pesada para quienes utilizan su unidad como herramienta de trabajo.

El costo afecta a quienes usan su vehículo como herramienta de trabajo / Rodolfo Flores

El contraste también es significativo frente a otras ciudades. Mientras estaciones OXXO GAS reportaron 24.99 pesos por litro en Aguascalientes, Toluca y Monterrey, el valor señalado por Profeco en Cancún representa 40 centavos más por litro, es decir, alrededor de 20 pesos adicionales por cada 50 litros.

Frente a los consumidores, cada recorrido, entrega o traslado representa un desembolso en combustible. Cancún enfrenta así una particularidad: una ciudad que depende intensamente del automóvil debido a su crecimiento urbano y que, al mismo tiempo, registra uno de los precios más elevados del país.

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El impacto se refleja en el repartidor que debe abastecer su unidad todos los días, en el trabajador que utiliza su vehículo para llegar al empleo y en la familia que tiene que pensar dos veces antes de realizar un recorrido.

“Mi marido se quedó sin empleo y no hemos usado el auto desde que los niños regresaron a la escuela, así que hay que gastar en ‘combis’ porque el coche es de seis cilindros”, indicó una ama de casa.

En Cancún, llenar el tanque ya no solo mueve el automóvil: también presiona cada vez más el presupuesto familiar.