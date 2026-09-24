Profeco coloca a Mérida entre las ciudades con gasolina Premium más barata

La gasolina Premium tuvo una diferencia de 1.11 pesos por litro entre Mérida y Chihuahua: mientras en una estación de la capital yucateca se vendió en promedio a 27.39 pesos, en la entidad norteña alcanzó los 28.50 pesos, de acuerdo con la la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

En su reporte “Quién es Quién en los Precios”, correspondiente al periodo del 8 al 14 de septiembre, la dependencia ubicó a una estación de Mérida (sita en calle 49 x 124-A y 132) entre las de menor margen de ganancia de Premium en las ocho regiones del país. Registró un precio promedio de 27.39 pesos por litro y un margen de utilidad de 1.75 pesos.

Noticia Destacada Congreso avala reforzar atención contra el acoso y la violencia en escuelas de Yucatán

Con estos precios, Mérida se mantiene entre las ciudades con valores más competitivos de gasolina Premium para los consumidores, de acuerdo con el reporte de la Profeco. El margen registrado también refleja una de las ofertas más contenidas entre las estaciones evaluadas en el país.

En la misma relación, una estación de Coatzacoalcos, Veracruz, reportó un precio de 27.59 pesos por litro; Puebla, 27.62; León, Guanajuato, 27.97; San Luis Potosí, 28.29; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 28.39; Hermosillo, Sonora, 28.49, y Chihuahua, Chihuahua, 28.50 pesos.

La variación que impacta al bolsillo

Con estos registros, el precio reportado para la estación de Mérida fue 20 centavos menor que el de Coatzacoalcos y hasta 1.11 pesos inferior al de Chihuahua. En un tanque de 50 litros, la diferencia entre ambos precios representaría 55.50 pesos.

Además, el precio de 27.39 pesos por litro registrado en Mérida se ubicó 1.18 pesos por debajo del promedio nacional de la gasolina Premium, que durante ese periodo fue de 28.57 pesos por litro.

La diferencia también se observa en otros combustibles, aunque es menor. Para la gasolina regular (Magna), una estación Pemex ubicada en el Periférico Sur de Mérida registró un precio promedio de 23.90 pesos por litro, frente a 23.66 pesos en Durango, 23.69 en Hermosillo, Sonora; 23.69 en Morelia, Michoacán, y 23.69 en Cuernavaca, Morelos.

Noticia Destacada Restricción para el uso de celulares en escuelas de Yucatán impactará en 300 mil alumnos a partir del 3 de noviembre

En el caso del diésel, una estación Pemex de Ticul reportó 26.98 pesos por litro, prácticamente al mismo nivel que Morelia, y apenas por encima de Hermosillo, con 26.95 pesos; Tuxtla Gutiérrez y Pachuca, con 26.97 pesos cada una.

Los precios reportados por la Profeco corresponden a promedios registrados durante el periodo de referencia y excluyen las zonas fronterizas que tienen un estímulo fiscal.

La información es elaborada con datos de la Comisión Nacional de Energía y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).