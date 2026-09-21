Profeco revela dónde rinden más las remesas y cuánto cuestan gasolina, canasta básica y plátano

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) presentó este lunes 21 de septiembre una nueva edición de la sección “Quién es Quién en los Precios”, con comparativos sobre remesas, combustibles, canasta básica y alimentos de consumo cotidiano.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, el titular de Profeco, Iván Escalante Ruiz, señaló que Financiera para el Bienestar (Finabien) se mantiene entre las opciones que entregan más pesos por los dólares enviados desde Estados Unidos.

En un ejercicio para un envío de 400 dólares mediante depósito a cuenta o transferencia, Finabien entregó un equivalente de 6 mil 967.53 pesos, mientras que Ria Money Transfer se ubicó entre las opciones con menor monto, con 6 mil 610.26 pesos.

¿Qué remesadora entrega más pesos por 400 dólares?

En la modalidad de entrega en efectivo, Pangea Money Transfer encabezó el comparativo con aproximadamente 7 mil 116 pesos por cada 400 dólares, mientras que otra empresa monitoreada se ubicó en 6 mil 669.59 pesos.

Escalante explicó que el resultado depende tanto del tipo de cambio como de las comisiones aplicadas por cada compañía y recomendó comparar antes de realizar cada envío.

Noticia Destacada Profeco reporta gasolina regular en 23.67 pesos y casi 12 mil estaciones debajo de 24 pesos

Profeco ya había señalado previamente que Finabien se mantenía entre las remesadoras con mejores resultados en sus ejercicios de comparación.

¿Cuánto cuestan la gasolina y el diésel?

En combustibles, Profeco reportó un precio promedio nacional de 23.68 pesos por litro de gasolina regular, mientras que el diésel se ubicó alrededor de 27 pesos por litro.

La dependencia mantiene un monitoreo de las estaciones que participan en el acuerdo voluntario para contener los precios. A principios de septiembre, Profeco ya había reportado esos mismos niveles promedio y recordó que el compromiso con el sector gasolinero fija como referencia un máximo de 24 pesos para la gasolina regular y 27 pesos para el diésel.

Durante la presentación de este lunes se señaló una estación de Puebla con diésel en 28.28 pesos por litro y un margen de ganancia de 2.66 pesos.

Profeco compara precios de la canasta básica

La dependencia también presentó precios de los 24 productos de la canasta Pacic, cuyo compromiso de venta se mantiene por debajo de 910 pesos en los establecimientos participantes.

Entre los ejemplos mostrados, una Bodega Aurrerá de Puebla registró una canasta en 757 pesos, mientras que en Iztapalapa, Ciudad de México, otra sucursal de la cadena la ofreció en 767.50 pesos.

Profeco ha señalado que la mayoría de las cadenas monitoreadas mantiene la canasta Pacic por debajo de la meta de 910 pesos.

Escalante recomendó utilizar la herramienta Quién es Quién en los Precios, que permite consultar costos mínimos, máximos y promedio de distintos productos en establecimientos de varias ciudades.

#MañaneraDelPueblo. Se mantienen los precios de gasolina regular en 24 pesos por litro y el diésel en 27 pesos por litro. #QuienEsQuien en los precios de las gasolinas. https://t.co/Jq24tqwiSg — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) September 21, 2026

Profeco alerta por sopas instantáneas con más grasa de la declarada

El titular de Profeco también recordó que la Revista del Consumidor de septiembre incluye un estudio de calidad de 33 sopas instantáneas, para el cual se realizaron 2 mil 37 pruebas.

Entre los aspectos evaluados se encuentran contenido neto, aporte energético, grasa y sodio. El análisis identificó cuatro productos con más grasa de la declarada en su etiqueta, por lo que la dependencia recomendó revisar el estudio completo antes de elegir este tipo de alimentos.

La edición de septiembre de la revista incluye precisamente un estudio de calidad dedicado a sopas instantáneas.

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