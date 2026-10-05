SEP reforzará “El ABC de las Emociones” para más de 7 millones de estudiantes

La Secretaría de Educación Pública (SEP) reforzará la estrategia nacional “El ABC de las Emociones”, dirigida a más de 7 millones de estudiantes de entre 14 y 18 años, desde tercero de secundaria hasta bachillerato.

El titular de la dependencia, Mario Delgado, explicó que la iniciativa busca trasladar el trabajo socioemocional directamente a las aulas para que las y los jóvenes cuenten con espacios de confianza donde puedan identificar, nombrar y expresar lo que sienten.

La estrategia fue presentada al inicio del ciclo escolar 2026-2027 y contempla una hora semanal de actividades socioemocionales, además de materiales para estudiantes, docentes y familias.

¿Qué incluye “El ABC de las Emociones”?

La SEP informó que se distribuirán 16 millones de orientaciones impresas: 7.5 millones para estudiantes, la misma cantidad para madres y padres de familia y un millón para personal docente.

También se contemplan 250 mil carteles sobre salud mental, señales de alerta y prevención.

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El programa incluye capacitación para docentes, directivos y personal administrativo, además de asambleas con madres, padres y personas cuidadoras.

Desde el 23 de septiembre también comenzaron actividades de lectura, reflexión y trabajo socioemocional en planteles de las 32 entidades.

SEP pone atención en ansiedad y uso de redes sociales

Uno de los objetivos es atender problemas como la ansiedad y los efectos del entorno digital en adolescentes.

La estrategia incorpora contenidos sobre uso responsable de dispositivos tecnológicos, inteligencia artificial y redes sociodigitales, con participación de estudiantes, familias y personal educativo.

Mario Delgado señaló que la intención es que hablar de las emociones se convierta en una práctica habitual dentro de las escuelas y que exista una mayor comunicación entre jóvenes y adultos responsables.

⏯️ #SEPInforma 🟢 Reforzamos la estrategia #ABCdeLasEmociones en aulas de todo el país 🟢 Entregamos nombramientos definitivos a prefectas y prefectos 🟢 Avanza la transformación educativa en Guerrero y Tabasco 🟢 El 3 de noviembre entra en vigor la regulación de celulares en escuelas 🟢 Garantizamos el derecho a la educación en el Estado de México 🟢 Disminuyó el porcentaje de jóvenes que no estudian ni trabajan 🟢 Participamos en la sección #MujeresEnLaHistoria — SEP México (@SEP_mx) October 5, 2026

Plataformas digitales deberán asumir responsabilidad, señala SEP

El secretario también pidió una mayor participación de las empresas tecnológicas en la protección de menores de edad.

Tras hechos recientes registrados en planteles educativos, la SEP informó que reforzará “El ABC de las Emociones” y sostuvo que las plataformas deben detectar y retirar contenidos que inciten a la violencia, además de establecer mecanismos de protección para niñas, niños y adolescentes.

La estrategia forma parte de las acciones del Gobierno federal para abordar la salud mental desde un enfoque preventivo, escolar y comunitario.

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