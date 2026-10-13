Mérida abre registro para becas de cursos propedéuticos gratuitos de preparatoria y universidad

Jóvenes de Mérida que buscan ingresar a preparatoria o universidad podrán solicitar una de las becas para cursos propedéuticos gratuitos que abrió el Ayuntamiento, cuyo periodo de inscripción comenzó este 13 de octubre y concluirá el próximo día 30.

La convocatoria está dirigida a estudiantes de la capital yucateca y sus comisarías que necesitan prepararse para continuar sus estudios. Las clases serán presenciales y están programadas para comenzar el 2 de diciembre de 2026.

Noticia Destacada Mérida mantendrá sin aumento el impuesto predial durante 2027

La Dirección de Bienestar Humano dio a conocer esta alternativa de preparación académica, con la que el municipio busca apoyar a quienes se encuentran en la transición de secundaria a preparatoria o de bachillerato a universidad.

Becas en Mérida: estos son los requisitos

Las personas interesadas deberán comprobar que residen en Mérida o alguna de sus comisarías y cumplir con las condiciones académicas establecidas en la convocatoria.

Podrán solicitar el apoyo quienes hayan terminado la secundaria o el bachillerato, así como estudiantes que actualmente cursen el último grado de alguno de estos niveles educativos.

El trámite deberá realizarse de manera individual por internet. Para completar la solicitud, los aspirantes tendrán que cargar la documentación requerida en archivos PDF separados, por lo que se recomienda digitalizar los papeles antes de iniciar el registro.

Documentos obligatorios para solicitar los cursos propedéuticos gratuitos

Para participar en la convocatoria del Ayuntamiento de Mérida, los estudiantes deberán contar con los siguientes documentos:

Boleta de calificaciones del ciclo escolar 2025-2026 o certificado de estudios.

CURP del estudiante.

Identificación oficial vigente por ambos lados del solicitante o de su padre, madre o tutor, según corresponda, conforme a los criterios de residencia de la convocatoria.

Comprobante de domicilio con una antigüedad máxima de tres meses, como recibo de luz, agua o pago del impuesto predial.

La documentación deberá adjuntarse en formato PDF mediante la plataforma oficial. La falta de alguno de los requisitos podría afectar la integración de la solicitud, por lo que es importante revisar los archivos antes de enviarlos.

Noticia Destacada “Aquí no se tolera la corrupción”: Cecilia Patrón revela despidos de funcionarios por cobros indebidos en Mérida

¿Dónde hacer el registro y cuándo comienzan las clases?

El trámite para solicitar las becas de cursos propedéuticos en Mérida estará disponible hasta el 30 de octubre de 2026. Los interesados pueden ingresar directamente al portal habilitado por el Ayuntamiento:

Una vez concluido el periodo de inscripción, los cursos presenciales tienen previsto iniciar el 2 de diciembre de este año. La convocatoria representa una alternativa para los jóvenes que buscan reforzar sus conocimientos antes de presentar sus procesos de admisión a preparatoria o universidad.

Para obtener información adicional sobre los requisitos y el procedimiento, el Ayuntamiento puso a disposición el número 9999 42 0000, en las extensiones 81771 y 81772.

Los aspirantes deberán completar su solicitud dentro del plazo establecido y verificar que la documentación cumpla con las especificaciones indicadas en la convocatoria.