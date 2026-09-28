Becas para estudiantes de Campeche 2026: estos apoyos todavía puedes solicitar y cuánto pagan

Estudiantes campechanos de secundaria, bachillerato y universidad cuentan con diferentes programas de becas federales y estatales para continuar sus estudios. En este cierre de septiembre hay especial atención para los universitarios, pues dos convocatorias federales mantienen registros hasta el 30 de septiembre.

San Francisco de Campeche, 28 de septiembre de 2026.— Si eres estudiante en Campeche, vale la pena revisar antes de que termine septiembre si puedes acceder a alguno de los apoyos económicos disponibles. Actualmente existen programas para distintos niveles educativos, pero no todas las convocatorias están abiertas al mismo tiempo y algunas dependen del tipo de escuela en la que estudia el interesado.

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Entre las oportunidades más inmediatas se encuentran Jóvenes Escribiendo el Futuro y la nueva Beca Gertrudis Bocanegra, cuyos periodos de registro fueron establecidos hasta el 30 de septiembre de 2026. A ellas se suman programas como Rita Cetina y las becas estatales administradas por la Fundación Pablo García, aunque en estos casos es necesario verificar la apertura de cada convocatoria.

Gertrudis Bocanegra: $1,900 bimestrales para universitarios de Campeche

Una de las principales novedades del ciclo escolar 2026-2027 es la Beca de Educación Superior Gertrudis Bocanegra, que este año incluye expresamente a Campeche.

Está destinada a estudiantes de licenciatura o Técnico Superior Universitario de instituciones públicas susceptibles de atención, con una edad de hasta 29 años. El apoyo asciende a 1,900 pesos bimestrales para gastos de transporte y puede entregarse hasta por 40 meses, conforme a las condiciones del programa.

El dato más importante para los estudiantes campechanos es la fecha: el registro comenzó el 21 de septiembre y termina el 30 de septiembre, por lo que quedan pocos días para realizar el trámite.

Jóvenes Escribiendo el Futuro paga $5,800 cada dos meses

Los universitarios también pueden revisar si cumplen las condiciones de Jóvenes Escribiendo el Futuro. El programa federal entrega 5,800 pesos bimestrales a estudiantes de licenciatura, Técnico Superior Universitario o equivalente que estudian en instituciones públicas consideradas prioritarias o susceptibles de atención bajo las reglas del programa.

Para el actual periodo, las solicitudes están abiertas del 18 al 30 de septiembre de 2026. Los interesados necesitan contar con Llave MX y proporcionar información escolar como la Clave de Centro de Trabajo, turno, grado y periodo escolar, además de la documentación personal correspondiente.

Por ello, no basta con ser universitario: primero debe verificarse si el plantel es atendido por el programa.

Benito Juárez: $1,900 para estudiantes de preparatoria

Para quienes cursan bachillerato o educación media superior pública, se encuentra la Beca Universal Benito Juárez, que otorga 1,900 pesos bimestrales durante los 10 meses del ciclo escolar.

La SEP anunció para este ciclo un periodo de incorporación del 17 al 30 de septiembre para estudiantes que todavía no contaban con este apoyo. Sin embargo, al consultar el portal específico del programa, éste ya aparece con la leyenda “Convocatoria cerrada”. Por esa razón, quienes no alcanzaron a completar su solicitud deberán mantenerse pendientes de la siguiente convocatoria oficial.

Rita Cetina también beneficia a familias campechanas

Para educación básica está la Beca Universal Rita Cetina. En 2026, el Gobierno Federal informa que las familias beneficiarias de continuidad reciben 1,900 pesos bimestrales por familia, más 700 pesos adicionales a partir del segundo hijo inscrito en secundaria.

La incorporación se ha realizado por etapas. La información oficial actualmente señala que las familias que ya pertenecen al programa no necesitan volver a registrarse para mantener el apoyo, mientras que los nuevos procesos deben consultarse directamente en los canales de Becas para el Bienestar.

Campeche también tiene becas estatales

Además de los programas federales, los estudiantes tienen otra puerta: la Fundación Pablo García, que administra diferentes esquemas estatales.

Entre su oferta aparecen el Programa Estatal de Becas SUPERA, dirigido a estudiantes de licenciatura y TSU de instituciones públicas de educación superior; Jaguar Excelencia Académica; apoyos para educación especial; becas para educación media superior; becas-crédito de posgrado y apoyos para estudiantes de escuelas particulares, entre otros.

Para tener una referencia, la convocatoria 2026 de Beca Transporte para Primaria y Secundaria otorgó un apoyo total de mil pesos y recibió registros del 13 al 30 de mayo; por tanto, esa convocatoria ya cerró y actualmente se encuentran publicados sus resultados.

En educación superior también debe ponerse atención a SUPERA 2026-II. El Instituto Tecnológico de Campeche informa que este programa contempla hasta 4 mil pesos para estudiantes de licenciatura y señala que la convocatoria correspondiente al semestre agosto-diciembre de 2026 está próxima a publicarse. La fecha de registro todavía aparece “por definir”, por lo que conviene esperar la convocatoria oficial de Fundación Pablo García antes de realizar cualquier trámite.

¿Cuál beca le corresponde a cada estudiante?

En términos prácticos, un alumno de educación básica puede revisar Rita Cetina y las convocatorias estatales; uno de bachillerato, Benito Juárez y los programas de Fundación Pablo García; mientras que los universitarios tienen opciones como Gertrudis Bocanegra, Jóvenes Escribiendo el Futuro y SUPERA, siempre que cumplan las reglas particulares de cada programa

Los universitarios son quienes deben prestar mayor atención en estos momentos: Gertrudis Bocanegra y Jóvenes Escribiendo el Futuro tienen como fecha límite anunciada el 30 de septiembre, apenas dos días después de este domingo 28.

También es importante no pagar intermediarios. Los trámites de las Becas para el Bienestar son gratuitos y deben realizarse únicamente mediante los portales oficiales correspondientes.