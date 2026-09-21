SEP reporta 20 millones de estudiantes con beca y 156 mil nuevos lugares en bachillerato en 2026

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, presentó este lunes 21 de septiembre un balance de los principales avances en materia educativa durante los primeros dos años del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el titular de la SEP informó que el Sistema Educativo Nacional atiende actualmente a más de 34 millones de estudiantes, con el apoyo de 2.2 millones de docentes en 263 mil escuelas. De ese total, 28 millones de alumnos estudian en instituciones públicas.

Delgado destacó que en 2026 más de 20 millones de estudiantes de distintos niveles recibirán una beca, cifra que coloca estos apoyos entre los programas sociales con mayor cobertura del país. En lo que va de la administración, agregó, se incorporaron 11 millones de nuevos becarios.

¿Cuántos nuevos espacios educativos se han creado?

En educación media superior, la SEP reportó 156 mil nuevos lugares durante 2026, mediante 485 acciones que incluyen 31 nuevos bachilleratos tecnológicos, ampliaciones de planteles y 370 bachilleratos nacionales Margarita Maza.

La meta del Gobierno federal es llegar a 400 mil nuevos espacios de bachillerato hacia 2030.

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La expansión de este nivel también incluye el Bachillerato Nacional, que ofrece doble certificación: una correspondiente a la educación media superior y otra de carácter técnico otorgada por instituciones de educación superior. Delgado informó que la primera generación bajo este esquema alcanzó alrededor de 79 mil egresados.

La SEP había informado previamente que el fortalecimiento del Bachillerato Nacional incluye nuevos planteles, ampliaciones y modalidades con el objetivo de garantizar un lugar para quienes concluyen la secundaria.

Educación superior suma nuevos lugares y sedes

Delgado señaló que la educación superior ha incorporado más de 246 mil espacios adicionales durante la actual administración.

Entre los proyectos mencionó siete nuevas sedes de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, otras 14 en proceso y la ampliación de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez hasta alcanzar 239 sedes.

Además, mediante la plataforma Educación Superior 2026, 14 mil jóvenes que no obtuvieron un lugar en la UNAM fueron asignados a otra institución, con la finalidad de que pudieran continuar sus estudios. La meta sexenal es incorporar 1.1 millones de nuevos estudiantes a este nivel.

#MañaneraDelPueblo. Se han logrado asignar 14 mil 30 espacios para estudiantes de licenciatura que no alcanzaron espacio en universidades públicas, informa @mario_delgado . pic.twitter.com/SaPLl06LaY — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) September 21, 2026

SEP plantea restringir celulares y tabletas en escuelas

Otro de los anuncios fue el acuerdo alcanzado entre autoridades educativas estatales para regular el uso de dispositivos móviles en los planteles.

La propuesta contempla no permitir celulares y tabletas en primarias y secundarias, mientras que en educación media superior cada institución deberá establecer sus propias limitaciones para asegurar un uso responsable y con fines pedagógicos. En universidades se promoverá una ciudadanía digital con criterios de seguridad y pensamiento crítico.

Delgado indicó que el acuerdo será sometido a consideración de la presidenta Sheinbaum antes de su publicación. La SEP ya había abierto durante este año un debate nacional sobre el impacto de celulares, redes sociales y plataformas digitales en niñas, niños y adolescentes.

El secretario también destacó que La Escuela es Nuestra ha atendido a más de 73 mil planteles y beneficia a 8.8 millones de estudiantes, mientras que 154 millones de libros de texto gratuitos fueron distribuidos para el ciclo escolar.

IO