Ariadna Montiel responde por patrimonio de sus coordinadores y asegura: “No somos tapadera de nadie”

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, aseguró que los integrantes del partido deberán aclarar cualquier irregularidad relacionada con sus declaraciones patrimoniales, luego de ser cuestionada sobre los bienes de 10 coordinadores estatales, cuyo valor conjunto se estima en cerca de 52 millones de pesos.

Durante una conferencia de prensa en la Ciudad de México, la dirigente sostuvo que tener propiedades o recursos económicos no representa por sí mismo una violación a los principios de austeridad del partido, siempre que su origen sea lícito y comprobable.

“No somos tapadera de nadie”, afirmó al señalar que los funcionarios y representantes populares deben actuar con transparencia y justificar la procedencia de su patrimonio.

¿Qué dijo Morena sobre las propiedades de sus coordinadores?

Montiel fue cuestionada sobre las declaraciones patrimoniales de Imelda Castro y Clara Luz Flores, en las que se reportaron operaciones inmobiliarias por cantidades que llamaron la atención de la prensa.

En particular, se mencionó la adquisición de una vivienda por mil 800 pesos y de un terreno por una cantidad cercana a los $300,000 pesos.

Noticia Destacada Carlos Candelaria presentó su renuncia a la Secretaría de Economía

La dirigente aclaró que desconoce las características de esos inmuebles, por lo que consideró necesario revisar cada caso antes de determinar si existen inconsistencias.

Insistió en que lo relevante es comprobar que los ingresos declarados correspondan con los bienes adquiridos y que no existan recursos de procedencia ilícita.

Morena defiende principio de austeridad y anuncia revisiones

La presidenta del partido afirmó que la austeridad republicana debe entenderse como un principio ético relacionado con el ejercicio de los cargos públicos y no como una prohibición para tener propiedades.

También recordó que Morena cuenta con un código de ética que exige a sus representantes evitar conductas ostentosas y mantener cercanía con la población.

Montiel explicó que el partido realiza revisiones de sus aspirantes con apoyo de las instituciones de seguridad, incluso antes de definir las candidaturas del próximo año.

Añadió que el Instituto Nacional Electoral (INE) estableció una comisión para revisar a quienes busquen cargos de elección popular, como parte de los mecanismos de vigilancia sobre sus antecedentes.

¿Cómo avanzan las negociaciones entre Morena y el PT?

Sobre las conversaciones con el Partido del Trabajo (PT), Montiel informó que el diálogo continúa bajo la coordinación de Citlalli Hernández.

Explicó que las negociaciones tuvieron una pausa temporal, pero que se espera mantener nuevas reuniones para avanzar en posibles acuerdos.

La dirigente señaló que estos procesos suelen prolongarse varios meses y que Morena continuará las conversaciones mientras avanza en la organización de sus 17 coordinaciones estatales.

Finalmente, reiteró que los integrantes del partido deberán responder por cualquier inconsistencia en sus declaraciones patrimoniales y que las revisiones continuarán durante el proceso interno.

IO