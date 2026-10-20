Morena mantiene resultados de encuestas pese a inconformidad de Tatiana Clouthier y Raúl Morón

Ariadna Montiel Reyes aseguró que Morena respetará las inconformidades expresadas por Tatiana Clouthier y Raúl Morón sobre los resultados de los procesos internos para elegir coordinadores, pero aclaró que el partido mantendrá las decisiones tomadas mediante las encuestas.

Durante una conferencia de prensa en la Ciudad de México, Montiel afirmó que los aspirantes tienen derecho a expresar sus diferencias y reunirse con otros integrantes del movimiento, aunque recordó que todos aceptaron previamente las reglas de participación.

La dirigente también señaló que los coordinadores designados deben comenzar sus actividades para fortalecer la organización territorial del partido.

¿Qué dijo Morena sobre Raúl Morón?

Montiel informó que sostuvo dos encuentros con Raúl Morón durante la semana pasada, en los cuales el político michoacano expresó sus observaciones sobre el proceso interno.

Explicó que Morón continúa en una etapa de reflexión y diálogo con sus colaboradores, pero manifestó su intención de permanecer dentro del movimiento.

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La dirigente aseguró que Morena respeta su postura y destacó su trayectoria política, particularmente su participación en el movimiento magisterial de Michoacán.

¿Qué pasará con la inconformidad de Tatiana Clouthier?

Respecto a Nuevo León, donde Tatiana Clouthier ha cuestionado los resultados que favorecieron a Clara Luz Flores, Montiel señaló que el partido reconoce el derecho de sus integrantes a organizarse y manifestar sus desacuerdos.

Sin embargo, aclaró que los resultados de los procesos internos permanecerán vigentes y que las personas seleccionadas deberán asumir las responsabilidades correspondientes.

También recordó que los aspirantes firmaron un compromiso para respetar las normas establecidas antes de participar.

Montiel insistió en que el diálogo continuará abierto, pero reiteró que el partido no modificará el procedimiento por las inconformidades presentadas.

Finalmente, pidió a los coordinadores concentrarse en las tareas de organización política, al considerar que ya transcurrió el periodo inicial de reuniones y acercamientos con los distintos sectores del movimiento.

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