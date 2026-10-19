Presidenta de México confirma salida de Leonel Cota de Agricultura: explica las razones de la decisión

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que solicitó la separación de Leonel Cota Montaño de la Subsecretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, debido a la participación política de su hijo, Manuel Alejandro Cota Cárdenas, en Baja California Sur.

Durante su conferencia mañanera de este lunes 19 de octubre de 2026, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria explicó que tomó la decisión para evitar sospechas de que alguna dependencia federal pudiera favorecer a un aspirante político.

“Yo se lo pedí”, respondió Sheinbaum al ser cuestionada sobre la salida del exgobernador de Baja California Sur, quien ocupaba un cargo en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

¿Por qué Sheinbaum pidió la salida de Leonel Cota de Agricultura?

La presidenta explicó que Manuel Alejandro Cota Cárdenas, hijo del exfuncionario, es coordinador político de Morena en Baja California Sur, por lo que consideró inconveniente que su padre permaneciera en el Gobierno federal.

Señaló que la decisión busca impedir que se cuestione la imparcialidad de la Secretaría de Agricultura ante los procesos políticos que se desarrollan en el país.

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“No está bien que un hijo de alguien esté compitiendo y esté trabajando en el Gobierno federal”, expresó la mandataria al explicar las razones de la separación.

Sheinbaum agregó que habló directamente con Leonel Cota sobre esta situación y que el exsubsecretario coincidió en que lo mejor era dejar el cargo para evitar interpretaciones sobre un posible uso electoral de las instituciones.

Leonel Cota podría incorporarse a actividades de Morena

La presidenta también mencionó que, hasta donde tiene conocimiento, Leonel Cota recibió una invitación para participar en actividades políticas de Morena.

Indicó que podría colaborar con el partido en una entidad distinta de Baja California Sur, aunque no confirmó una responsabilidad específica.

Reportes publicados el 16 de octubre señalaron que el exsubsecretario podría incorporarse a tareas políticas en Chihuahua, de cara al proceso electoral de 2027.

Finalmente, Sheinbaum reiteró que la separación fue una decisión preventiva para evitar señalamientos sobre el posible aprovechamiento de dependencias públicas en favor de aspirantes de cualquier partido político.

IO