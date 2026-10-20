Centro Oncológico La Pastora atendió a más de 11 mil mujeres y realizó 800 cirugías en sus primeros 200 días

El Centro Oncológico para la Mujer La Pastora, ubicado en la Ciudad de México, atendió a más de 11 mil mujeres y realizó más de 800 cirugías oncológicas durante sus primeros 200 días de operación, informó Alejandro Svarch Pérez, director general del IMSS-Bienestar.

Durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, este martes 20 de octubre de 2026, desde Palacio Nacional, el funcionario presentó los resultados de este hospital, cuyo modelo busca reducir los tiempos de diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama.

Svarch explicó que la unidad ofrece atención gratuita e integra en un mismo espacio los servicios de detección, diagnóstico, cirugía, quimioterapia y acompañamiento médico y psicológico.

¿Cuántas mujeres ha atendido el Centro Oncológico La Pastora?

El director del IMSS-Bienestar detalló que, durante los primeros 200 días, el hospital registró más de 11 mil mujeres atendidas, 800 cirugías oncológicas y mil 500 hospitalizaciones.

Además, reportó más de 2 mil mastografías, 2 mil 800 atenciones de urgencias oncológicas, 9 mil consultas especializadas y mil sesiones de quimioterapia.

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De acuerdo con Svarch, el 92 por ciento de las atenciones se realizó dentro de los plazos establecidos por el hospital.

También informó que el centro ha ampliado sus servicios para atender otros tipos de cáncer en mujeres, entre ellos el cervicouterino, de endometrio y de ovario.

Diagnósticos en 14 días y tratamientos antes de un mes

Una de las principales características del modelo de La Pastora es el establecimiento de plazos específicos para atender a las pacientes.

Svarch explicó que las mujeres reciben una valoración médica y los estudios necesarios desde su primera visita. En caso de requerir una biopsia, esta se realiza durante la misma jornada.

El objetivo es entregar los resultados de patología en un máximo de 14 días e iniciar el tratamiento antes de que transcurran 30 días.

El hospital cuenta con equipos de mastografía asistidos por inteligencia artificial, ultrasonidos, un tomógrafo de 128 cortes y tecnología para estudios de patología y diagnóstico molecular.

Además, dispone de dos quirófanos especializados, 22 camas de hospitalización y 20 sillones para la administración de quimioterapia.

Sheinbaum busca instalar 32 centros oncológicos en México

Durante la presentación, Claudia Sheinbaum recordó que su administración tiene como objetivo desarrollar 32 centros de atención integral del cáncer de mama, uno por cada entidad federativa.

La presidenta señaló que el propósito es evitar que las mujeres enfrenten esperas prolongadas entre la detección de una posible lesión y el inicio de su tratamiento.

Por su parte, Svarch destacó que el 35 por cientoi de las pacientes atendidas en La Pastora proviene de otras entidades del país, por lo que se contempla habilitar un albergue para quienes deben permanecer en la capital durante su tratamiento.

También se proyecta incorporar un espacio de cuidado infantil para las pacientes que tienen hijos pequeños.

El funcionario reiteró que el modelo de atención contempla servicios gratuitos, acompañamiento psicológico, cuidados paliativos y atención especializada para las mujeres diagnosticadas con cáncer.

IO