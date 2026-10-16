Piden medicamentos contra el cáncer a Claudia Sheinbaum en su llegada a Chetumal

Durante la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al Hospital Materno Infantil Morelos, en Chetumal, se le plantearon señalamientos sobre posibles faltantes de medicamentos para quimioterapias en el Hospital Oncológico.

En el intercambio, una ciudadana comentó que anteriormente, cuando recibía atención de oncología, no contaba con problemas para conseguir sus medicamentos; sin embargo, señaló que recientemente se han presentado faltantes de quimioterapias.

Ante este reporte, la mandataria pidió la información completa con el fin de verificar la situación relacionada con los servicios.