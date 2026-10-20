Defensa y SSPC firman convenio para combatir al crimen organizado; reportan 70 mil detenidos y reducción de homicidios

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, y el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, firmaron un Convenio de Coordinación Interinstitucional para fortalecer las labores de inteligencia, investigación y combate a las organizaciones criminales en México.

Durante la ceremonia, ambos funcionarios destacaron que el acuerdo permitirá mejorar el intercambio de información entre las instituciones federales de seguridad y fortalecer las investigaciones para identificar y detener a personas vinculadas con actividades delictivas.

Trevilla Trejo informó que, durante los primeros dos años de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, las acciones de seguridad han permitido la detención de más de 70 mil personas y una reducción de 52 por ciento en los homicidios, de acuerdo con las cifras que presentó.

¿En qué consiste el convenio entre Defensa y SSPC?

Omar García Harfuch explicó que el acuerdo permitirá a la Guardia Nacional interconectar sus sistemas con la Plataforma Central de Inteligencia, operada por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Esta herramienta facilitará el análisis de información, la identificación de patrones delictivos y el establecimiento de vínculos entre integrantes de organizaciones criminales.

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El secretario detalló que también se contemplan mecanismos para consultar y compartir datos, capacitación de personal especializado, apoyo técnico y homologación de sistemas tecnológicos.

Además, señaló que el intercambio de información deberá realizarse conforme a la legislación vigente y con respeto a los derechos de las personas.

García Harfuch sostuvo que el objetivo es convertir la información obtenida en investigaciones más sólidas y operaciones que permitan desarticular estructuras criminales.

Defensa reporta más de 36 mil armas aseguradas y 570 toneladas de drogas

Por su parte, Ricardo Trevilla Trejo presentó un balance de los resultados de seguridad obtenidos durante la actual administración federal.

El secretario de la Defensa Nacional señaló que, además de las más de 70 mil detenciones, las autoridades han asegurado más de 36 mil armas de fuego y casi 570 toneladas de distintas drogas.

También reportó la destrucción de aproximadamente 2 mil 800 laboratorios clandestinos vinculados con la producción de sustancias ilícitas.

Trevilla destacó que estos resultados corresponden al trabajo coordinado de las instituciones del gabinete de seguridad.

Guardia Nacional registra avance de casi 80% en su consolidación

El titular de Defensa informó que la Guardia Nacional registra un avance cercano al 80 por ciento en su plan de consolidación institucional.

Actualmente, la corporación cuenta con más de 112 mil elementos desplegados en el territorio nacional, que participan en tareas de vigilancia y combate a distintos delitos.

Entre las acciones mencionadas se encuentran los operativos de seguridad en carreteras y vías ferroviarias, que, de acuerdo con el funcionario, han contribuido a reducir en más de 20 por ciento el robo al autotransporte.

También destacó las operaciones contra el robo de hidrocarburos y los delitos ambientales.

En materia de tala clandestina, informó que se han desmantelado más de 123 aserraderos y detenido a 116 personas presuntamente relacionadas con esta actividad.

Asimismo, señaló que las autoridades han recuperado mil 435 animales exóticos como parte de las acciones contra el tráfico de especies.

Finalmente, García Harfuch y Trevilla Trejo coincidieron en que el convenio permitirá ampliar las capacidades operativas y tecnológicas de las instituciones federales, con el objetivo de mejorar la prevención del delito y la seguridad pública.

IO