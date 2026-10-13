Secretario Harfuch descarta ataques de EU contra narcolanchas en mares mexicanos; confirma acuerdo de vigilancia

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, descartó que Estados Unidos tenga previsto atacar embarcaciones vinculadas con el narcotráfico en aguas mexicanas, aunque confirmó que existe un acuerdo de cooperación para intercambiar información sobre patrullajes marítimos.

Al salir de su comparecencia ante el Senado de la República, este martes 13 de octubre de 2026, el funcionario fue cuestionado sobre la posibilidad de que el gobierno estadounidense realice operaciones contra embarcaciones procedentes de México, similares a las efectuadas frente a Venezuela.

García Harfuch explicó que la colaboración entre ambos países está enfocada en compartir información y coordinar acciones contra el tráfico de drogas, sin que se haya planteado una intervención militar estadounidense en mares mexicanos.

¿Estados Unidos podría atacar embarcaciones de narcotraficantes en México?

El titular de la SSPC aseguró que la posibilidad de ataques estadounidenses en aguas mexicanas no ha formado parte de las conversaciones bilaterales.

"No se ha puesto ni siquiera sobre la mesa el hecho de que Estados Unidos haga un ataque en mares mexicanos", afirmó.

Noticia Destacada Omar García Harfuch confirma el decomiso de 1.2 toneladas de cocaína de Oaxaca

Precisó que existe un acuerdo para mantener vigilancia sobre los patrullajes marítimos y destacó la coordinación entre la Secretaría de Marina y la Guardia Costera de Estados Unidos.

Como ejemplo, mencionó el aseguramiento de 1.2 toneladas de cocaína frente a las costas de Michoacán, mediante una operación de las autoridades mexicanas.

Añadió que, durante la administración de Claudia Sheinbaum, la Marina ha decomisado más de 90 toneladas de cocaína, de acuerdo con las cifras presentadas por el propio funcionario.

Harfuch reconoce que falta mucho para pacificar Sinaloa

En otro tema, García Harfuch afirmó que Sinaloa continuará como una prioridad para el Gabinete de Seguridad, debido a los hechos de violencia registrados en distintas regiones del estado.

Detalló que el 20% de las armas aseguradas en el país corresponde a operativos realizados en esa entidad.

El secretario reconoció que persisten homicidios y hechos violentos en Culiacán, aunque sostuvo que la situación ha cambiado respecto de noviembre y diciembre de 2024, cuando se registraba la presencia de convoyes armados en las calles.

🔴 Conferencia de prensa que encabeza el presidente de la Junta de Coordinación Política, @NachoMierV. https://t.co/4rmfES9xnD — Senado de México (@senadomexicano) October 13, 2026

También informó que Mazatlán presentó un repunte de violencia durante los últimos 45 días, por lo que la presidenta Claudia Sheinbaum ordenó reforzar los operativos de seguridad.

García Harfuch aseguró que existe coordinación con la gobernadora interina de Sinaloa y destacó su colaboración para conseguir un terreno destinado a un nuevo centro penitenciario con recursos federales.

Finalmente, reiteró que las fuerzas federales mantendrán su presencia en el estado hasta alcanzar su pacificación.

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