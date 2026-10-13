Gobierno federal financiará la construcción de seis nuevos penales en México para reducir sobrepoblación

El Gobierno de México construirá seis nuevos centros penitenciarios en Chiapas, Estado de México, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Veracruz, con capacidad conjunta para 18 mil 480 personas privadas de la libertad, informó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Durante la conferencia matutina de este martes 13 de octubre de 2026, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el funcionario explicó que el proyecto busca fortalecer la seguridad penitenciaria, ampliar la infraestructura y mejorar las condiciones de reinserción social.

La mandataria precisó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ya trabaja en el esquema de financiamiento para construir los seis establecimientos durante los próximos años, aunque todavía no se ha anunciado el monto de inversión.

¿Dónde se construirán los seis nuevos centros penitenciarios?

García Harfuch detalló que las instalaciones estarán ubicadas en Chiapas, Estado de México, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Veracruz.

Los nuevos penales tendrán infraestructura de alta seguridad, sistemas de vigilancia y monitoreo, equipos de inspección y tecnología para bloquear señales de comunicación.

También contarán con módulos diferenciados para clasificar a las personas privadas de la libertad conforme a su perfil y nivel de riesgo.

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El titular de la SSPC señaló que el proyecto contempla espacios educativos, servicios médicos, áreas deportivas y talleres de capacitación laboral.

Sheinbaum descarta que los nuevos penales sean operados por empresas privadas

La presidenta explicó que la construcción de los centros responde al aumento de la población penitenciaria en algunos estados, derivado de las detenciones realizadas durante los últimos dos años.

Señaló que la sobrepoblación representa un problema tanto para la seguridad de las instalaciones como para los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.

Por ello, el Gobierno federal apoyará a las entidades federativas en la ampliación de su infraestructura penitenciaria.

Sheinbaum descartó que los nuevos centros sean operados por empresas privadas y precisó que su administración estará a cargo de la SSPC federal o de las secretarías de Seguridad estatales.

Sinaloa tendrá el primer nuevo penal con capacidad para 2 mil 640 personas

Omar García Harfuch informó que el primer centro se construirá en Sinaloa, debido a los recientes problemas de seguridad registrados en el penal de Mazatlán.

El nuevo establecimiento tendrá capacidad proyectada para 2 mil 640 personas y contará con infraestructura tecnológica y personal de seguridad.

Mientras se desarrolla el proyecto, elementos de la Guardia Nacional y personal federal de prevención y reinserción social mantienen labores de reforzamiento en el centro penitenciario de Mazatlán.

SSPC reporta más de 3 mil traslados de internos y refuerzo de vigilancia

En su informe, García Harfuch señaló que, del 1 de octubre de 2024 al 30 de septiembre de 2026, se realizaron 3 mil 275 traslados de personas privadas de la libertad para fortalecer el control de los centros penitenciarios.

También reportó 10 mil 513 revisiones ordinarias y 31 operativos extraordinarios, durante los cuales se aseguraron más de 306 mil objetos y sustancias prohibidas.

Además, informó que se incorporaron mil 192 elementos al sistema penitenciario federal y se creó una unidad de reacción para atender situaciones de riesgo.

De acuerdo con el funcionario, estas acciones contribuyeron a reducir 35% los códigos de emergencia en los centros penitenciarios federales.

Gobierno federal vincula seguridad con ampliación de escuelas

Claudia Sheinbaum sostuvo que la construcción de nuevos penales se realizará de manera paralela a los programas educativos y de prevención de la violencia.

La presidenta destacó que el Gobierno federal también trabaja en la ampliación de espacios de bachillerato y educación superior, con el objetivo de ofrecer alternativas de formación a los jóvenes.

Finalmente, reiteró que los nuevos centros penitenciarios buscarán reducir la sobrepoblación, fortalecer el control institucional y garantizar condiciones de reinserción social mediante educación, trabajo y actividades deportivas.

IO