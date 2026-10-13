Gobierno federal explica liberación de presunto delincuente en Morelos: “Se tomó la decisión para salvar vidas”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que la liberación de un presunto delincuente durante un operativo en Morelos respondió a una decisión de las autoridades estatales para evitar una confrontación y proteger la vida de la población civil.

Durante su conferencia matutina de este martes 13 de octubre de 2026, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria señaló que el Gabinete de Seguridad federal mantiene comunicación con el Gobierno de Morelos para conocer las circunstancias de lo ocurrido.

Sheinbaum sostuvo que, ante situaciones que ponen en riesgo a la ciudadanía, las autoridades pueden optar por suspender una detención y preparar posteriormente otro operativo.

¿Por qué liberaron a un presunto delincuente en Morelos?

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, explicó que, de acuerdo con los informes preliminares, los policías estatales no tenían como objetivo detener al presunto delincuente.

Detalló que los elementos realizaban diligencias del Ministerio Público para recuperar unos inmuebles cuando localizaron al sujeto y procedieron a detenerlo en flagrancia.

Noticia Destacada Riña en penal de Mazatlán fue entre integrantes de Los Chapitos tras liberación de un líder: Harfuch

Sin embargo, la presencia de numerosos civiles en las calles complicó la operación y las autoridades estatales determinaron liberarlo para evitar un enfrentamiento.

García Harfuch señaló que el despliegue policial no contaba con suficientes elementos ni con un operativo federal de apoyo, debido a que la detención no estaba prevista.

García Harfuch asegura que buscarán nuevamente al presunto delincuente

El titular de la SSPC afirmó que la liberación no significa que el caso quedará impune.

"Esto no significa que este sujeto vaya a quedar impune, lo vamos a detener", aseguró.

Como antecedente, mencionó un operativo realizado en La Esperanza, Puebla, donde inicialmente fueron retenidos elementos de seguridad, pero posteriormente se consiguió detener a presuntos integrantes de una organización dedicada al robo de transporte de carga.

Explicó que una nueva intervención requiere mayor planeación y coordinación entre las autoridades federales y estatales.

Sheinbaum descarta que incidentes demuestren amplio respaldo social al crimen

La presidenta también rechazó que la presencia de personas que intentaron impedir la detención necesariamente represente un amplio respaldo ciudadano a las organizaciones criminales.

Por su parte, García Harfuch aclaró que las autoridades no tienen previsto actuar contra la población civil por el simple hecho de encontrarse en el lugar, aunque precisó que cualquier agresión contra elementos de seguridad puede constituir un delito.

Finalmente, Sheinbaum reiteró que corresponderá al Gobierno de Morelos explicar los detalles del operativo y sostuvo que la prioridad de las autoridades debe ser proteger la vida de las personas sin renunciar a las investigaciones para detener a los presuntos responsables.

IO