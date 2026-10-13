Titular de la SSPC responde sobre audios de Jorge Amílcar Olán y confirma que está localizable

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que Jorge Amílcar Olán se encuentra ubicado por las autoridades federales, de acuerdo con los últimos reportes disponibles, tras los nuevos audios difundidos sobre presuntos contratos millonarios relacionados con la refinería de Dos Bocas.

Al salir de su comparecencia ante el Senado de la República, este martes 13 de octubre de 2026, el funcionario fue cuestionado sobre las investigaciones relacionadas con el empresario, luego de la difusión de una grabación en la que presuntamente habla de contratos por hasta 22 mil millones de pesos.

García Harfuch aclaró que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) informar sobre las carpetas de investigación abiertas y ofreció solicitar los datos para compartirlos posteriormente.

¿Qué dijo Harfuch sobre las investigaciones contra Jorge Amílcar Olán?

El titular de la SSPC explicó que los primeros audios relacionados con el caso fueron conocidos por las autoridades a través de medios de comunicación, después de la detención de un presunto líder regional de un grupo criminal con operaciones en Tabasco, Veracruz, Puebla y Oaxaca.

Señaló que cualquier información que tenga relación con la persona detenida debe incorporarse a la carpeta de investigación correspondiente.

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Asimismo, precisó que, si existen elementos que vinculen a otras personas con los hechos investigados, será responsabilidad de la FGR determinar las diligencias necesarias.

El secretario no confirmó cuántas investigaciones existen contra Jorge Amílcar Olán ni proporcionó información sobre posibles expedientes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

¿Jorge Amílcar Olán está ubicado por el Gobierno federal?

Al ser cuestionado directamente sobre si las autoridades mexicanas conocen el paradero del empresario, García Harfuch respondió:

"Hasta donde tenemos entendido y los últimos reportes, está ubicable".

Sin embargo, no detalló su ubicación ni informó sobre alguna orden de aprehensión en su contra.

🔴 Conferencia de prensa que encabeza el presidente de la Junta de Coordinación Política, @NachoMierV. https://t.co/4rmfES9xnD — Senado de México (@senadomexicano) October 13, 2026

Las declaraciones se produjeron después de que se difundiera un nuevo audio en el que presuntamente Jorge Amílcar Olán menciona contactos vinculados con el proyecto de la refinería de Dos Bocas y la obtención de contratos millonarios.

El secretario reiteró que será la Fiscalía General de la República la encargada de informar sobre los avances de las investigaciones, en caso de que los materiales difundidos aporten elementos relacionados con los hechos que ya se indagan.

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