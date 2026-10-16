Sheinbaum Pardo anuncia plan integral para trabajadores del IMSS: analiza aumento salarial y regularización de plazas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y su sindicato ya instalaron una mesa de trabajo para elaborar una propuesta integral que incluya un mayor aumento salarial y la regularización de plazas, después de que los trabajadores rechazaran el incremento propuesto inicialmente.

Durante su conferencia mañanera de este viernes 16 de octubre, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria explicó que el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, se encuentra evaluando las alternativas para atender las demandas laborales.

IMSS analiza mayor aumento salarial y regularización de plazas

Sheinbaum precisó que las negociaciones no se limitarán a revisar el incremento de sueldo, sino que también contemplarán la regularización de plazas y otras solicitudes presentadas por los trabajadores del Seguro Social.

La presidenta señaló que cualquier ajuste deberá realizarse dentro de las posibilidades financieras de la institución.

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"Está evaluando el director Zoé Robledo un programa integral, no solamente de mayor aumento salarial, siempre en la medida de lo posible, además de regularización de plazas y otros temas que han estado demandando los trabajadores", explicó.

¿Cuándo habrá una nueva propuesta salarial para trabajadores del IMSS?

La mandataria confirmó que la mesa de trabajo ya se realizó, aunque solicitó esperar al menos otro día para conocer mayores detalles sobre los avances de las negociaciones.

El diálogo ocurre después de que la mayoría de los trabajadores rechazara la propuesta salarial sometida a consulta por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

Hasta el momento, Sheinbaum no ha informado un nuevo porcentaje de aumento ni una fecha definitiva para alcanzar un acuerdo.

Las autoridades del IMSS continuarán la evaluación de las alternativas salariales y laborales para formular una propuesta que responda a las demandas del personal.

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