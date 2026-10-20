Economía de México crecería 3.7% en septiembre de 2026, estima INEGI; Ebrard destaca resultados

La actividad económica de México habría registrado un crecimiento anual de 3.7 por ciento durante septiembre de 2026, de acuerdo con las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), informó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon.

A través de sus redes sociales, el funcionario federal compartió los resultados del Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE), que anticipan un avance en los principales sectores productivos del país durante el noveno mes del año.

Las cifras muestran una evolución positiva tanto en las actividades relacionadas con el comercio y los servicios como en aquellas vinculadas con la industria y la construcción.

¿Cuánto creció la economía de México en septiembre de 2026?

Según el reporte del INEGI, el IOAE estima un incremento anual de 3.7 por ciento en la actividad económica nacional durante septiembre.

Por sectores, las actividades terciarias, que comprenden el comercio y los servicios, habrían registrado un crecimiento de 4.0 por ciento respecto al mismo mes de 2025.

Noticia Destacada Secretaría de Economía aclara arancel cero para autopartes: solo 11 armadoras podrán acceder al beneficio en México

En tanto, las actividades secundarias, integradas por sectores como las manufacturas, la construcción y otras ramas industriales, presentarían un avance anual de 3.6 por ciento.

El titular de Economía destacó estas estimaciones como parte del comportamiento de la producción nacional durante septiembre.

¿Qué es el Indicador Oportuno de la Actividad Económica del INEGI?

El IOAE es una herramienta estadística del INEGI que permite anticipar el comportamiento de la actividad económica antes de que se publiquen los resultados oficiales del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE).

Su propósito es ofrecer una estimación temprana sobre la evolución de la economía mexicana mediante información disponible de los principales sectores productivos.

🔴 Conferencia de prensa que encabeza el presidente de la Junta de Coordinación Política, @NachoMierV. https://t.co/vv4h1wPJpe — Senado de México (@senadomexicano) October 20, 2026

Sin embargo, las cifras difundidas tienen carácter preliminar y están sujetas a modificaciones cuando el instituto publique los datos definitivos.

Los próximos reportes del INEGI permitirán conocer con mayor precisión el desempeño de la actividad económica mexicana durante septiembre de 2026 y su contribución al crecimiento nacional.

IO