Liborio Vidal se une a Morena y busca la coordinación municipal en Mérida

Liborio Vidal Aguilar, exmiembro del gabinete de la administración panista anterior, hizo formal su integración a Morena, además de registrarse al proceso interno del partido para la Alcaldía de Mérida.

El exsecretario de Educación dio a conocer a través de sus redes sociales sobre su formal integración al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

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Además, se inscribió al proceso interno para la coordinación municipal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Mérida.

Cabe señalar que este registro forma parte de los procedimientos de organización interna de Morena, mediante los cuales se definirán los perfiles que asumirán las coordinaciones municipales.

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La participación de Vidal Aguilar en este proceso no representa una designación oficial ni garantiza una candidatura para las elecciones de 2027. La definición de los perfiles dependerá de los mecanismos internos establecidos por Morena.

De acuerdo con la información proporcionada, el calendario contempla que el registro de aspirantes a las coordinaciones municipales de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional permaneció abierto hasta el 18 de octubre de 2026.