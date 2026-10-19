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Presupuesto 2027: Diputados prevén discutirlo del 9 al 13 de noviembre, anuncia Ricardo Monreal

Ricardo Monreal informó que la Cámara de Diputados prevé discutir el Presupuesto 2027 del 9 al 13 de noviembre y abrirá el diálogo con dos sectores.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

19 de oct de 2026

1 min

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Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados / Archivo

La Cámara de Diputados prevé realizar la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027 del 9 al 13 de noviembre, informó el diputado Ricardo Monreal Ávila.

El legislador señaló que, como parte de los trabajos para analizar la distribución de los recursos públicos del próximo año, la comisión encargada del presupuesto se declarará en sesión permanente.

Esta medida permitirá dar continuidad a la revisión del proyecto presupuestario durante el periodo establecido para su discusión en San Lázaro.

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, compareció este viernes en la Cámara de Diputados

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¿Cuándo se discutirá el Presupuesto de Egresos 2027?

De acuerdo con lo informado por Monreal, la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 está prevista entre el lunes 9 y el viernes 13 de noviembre.

El legislador también adelantó que se abrirá un espacio de diálogo con dos sectores, aunque no precisó cuáles participarán ni las fechas en que se realizarán los encuentros.

El análisis del presupuesto es una de las principales responsabilidades de la Cámara de Diputados, ya que corresponde a este órgano legislativo examinar, modificar y aprobar la distribución del gasto público federal.

La discusión permitirá revisar las asignaciones de recursos previstas para las distintas dependencias, programas y actividades del Gobierno de México durante el ejercicio fiscal 2027.

Por ahora, las fechas anunciadas corresponden al calendario previsto para la discusión, por lo que todavía no se ha informado cuándo se someterá el proyecto a votación definitiva.

IO

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