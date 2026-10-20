Presidenta de México revisa proyecto para llevar agua limpia a Guadalajara; busca evitar privatización y altos costos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el Gobierno federal trabaja en la evaluación de un proyecto para garantizar el suministro de agua potable en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, ante los problemas de contaminación y abastecimiento que enfrenta la región.

Durante su conferencia mañanera de este martes 20 de octubre de 2026, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria explicó que se analizan alternativas técnicas y financieras junto con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), encabezada por Efraín Morales López.

Sheinbaum aseguró que la Federación buscará aportar recursos para atender la problemática, aunque primero será necesario determinar las obras que deben realizarse y sus costos.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la crisis del agua en Guadalajara?

La presidenta explicó que la Zona Metropolitana de Guadalajara cuenta con dos fuentes principales de abastecimiento: el lago de Chapala y la presa El Zapotillo.

Señaló que ambas requieren trabajos pendientes para mejorar el suministro de agua potable, particularmente la infraestructura relacionada con El Zapotillo.

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Sheinbaum afirmó que algunas de esas obras debieron concluirse durante la administración anterior del Gobierno de Jalisco, pero quedaron sin realizarse.

Indicó que actualmente se revisan las alternativas para reducir la contaminación del agua y garantizar que llegue en condiciones adecuadas a la población.

Sheinbaum advierte sobre riesgos de privatización y financiamiento

La mandataria también expresó su preocupación por los esquemas de financiamiento que podrían elevar considerablemente el costo de las obras hidráulicas.

Como ejemplo, explicó que un proyecto de 10 mil millones de pesos podría terminar con un costo acumulado de 80 mil millones de pesos si se contratan mecanismos financieros con tasas de interés elevadas.

También advirtió que algunos modelos contemplan la operación y el mantenimiento de infraestructura por empresas privadas.

Por ello, señaló que el Gobierno federal busca identificar una alternativa económicamente viable, sin necesidad de privatizar los servicios relacionados con el abastecimiento de agua.

¿Sheinbaum se reunirá con Pablo Lemus por el agua en Jalisco?

Al ser cuestionada sobre una posible reunión con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, la presidenta aclaró que todavía no existe una fecha acordada.

Explicó que el miércoles 21 de octubre sostendrá un encuentro con gobernadores y presidentes municipales para revisar la simplificación de trámites, principalmente los relacionados con el programa Vivienda para el Bienestar.

Sin embargo, indicó que desconoce si Lemus participará en esa reunión.

Sheinbaum consideró que, antes de programar un encuentro específico sobre el agua en Guadalajara, es necesario concluir la revisión técnica del proyecto y definir su costo.

Finalmente, reiteró que el Gobierno de México buscará apoyar a Jalisco lo antes posible, una vez que se determine la alternativa más viable para garantizar el abastecimiento de agua limpia a la población.

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