Refuerzan abasto de agua en el AMG: Pablo Lemus anuncia compra y renta de pipas para colonias

En respuesta a los retos de distribución hídrica en la Zona Metropolitana, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, sostuvo una reunión de trabajo con integrantes del Gabinete del Agua y los alcaldes del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) para coordinar las acciones directas de abastecimiento en la región.

Noticia Destacada Denuncian a Pablo Lemus; gobernador de Jalisco ante la FGR

Durante el encuentro, las autoridades afinaron los detalles del esquema de rotación de agua limpia, un sistema diseñado para gestionar de manera equilibrada el flujo del recurso en las distintas zonas. Como medida de apoyo, se acordó la adquisición y arrendamiento de un mayor número de pipas destinadas a brindar atención prioritaria a los sectores vulnerables.

"Esta tarde nos reunimos con el Gabinete del Agua y las y los alcaldes del AMG para afinar detalles en el esquema de rotación de agua limpia y el suministro a través de pipas. Durante la reunión, acordamos comprar y rentar más cisternas para apoyar a las colonias y escuelas", confirmó el mandatario por medio de sus redes sociales.

Esta tarde nos reunimos con el Gabinete del Agua y las y los alcaldes de la AMG para afinar detalles en el esquema de rotación de agua limpia y el suministro a través de pipas. Durante la reunión, acordamos comprar y rentar más cisternas para apoyar a las colonias y escuelas durante los días de reducción de flujo de agua. No evadimos la realidad y la atención no se detiene, trabajamos en equipo y de manera coordinada para afrontar el desafío hídrico del AMG. — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) October 20, 2026

El incremento en la flotilla de pipas busca garantizar que el servicio de agua no se interrumpa. Con estas acciones, el Gobierno de Jalisco y los municipios del AMG buscan afianzar una estrategia coordinada entre los distintos niveles de gobierno para hacer frente a la demanda hídrica y responder con rapidez a las necesidades de las familias tapatías.

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