Donald Trump descarta salir del T-MEC y asegura que tendrá una “excelente relación” con México

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó que su gobierno contemple abandonar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y aseguró que espera mantener una relación positiva con México.

Durante una conferencia de prensa en Dublín, Irlanda, el mandatario estadounidense fue cuestionado sobre el futuro del acuerdo comercial de América del Norte, particularmente ante las tensiones que Washington ha mantenido con sus socios comerciales.

Tras una reunión bilateral con el primer ministro irlandés, Micheál Martin, Trump respondió a las preguntas de los periodistas y sostuvo que la relación con México puede avanzar de manera favorable.

“Vamos a tener una excelente relación con México”, afirmó el presidente estadounidense al referirse a la relación bilateral y al futuro de las negociaciones comerciales.

Trump también habló sobre Canadá

El mandatario estadounidense también se refirió a la situación con Canadá, país con el que Estados Unidos ha mantenido diferencias en materia comercial.

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Trump aseguró que también mantiene una buena relación con Ottawa, aunque sostuvo que el gobierno canadiense tiene un fuerte interés en alcanzar un acuerdo con Washington.

El presidente estadounidense afirmó que Canadá “quiere hacer un trato desesperadamente”, al tiempo que volvió a lanzar críticas contra las condiciones comerciales que, según su perspectiva, han afectado a Estados Unidos durante décadas.

El futuro del T-MEC permanece bajo atención

Las declaraciones de Trump se producen mientras permanece la expectativa sobre el futuro del T-MEC, uno de los principales acuerdos comerciales para las economías de México, Estados Unidos y Canadá.

Aunque el presidente estadounidense descartó en esta ocasión una salida del tratado, sus declaraciones sobre Canadá reflejan que persisten diferencias entre los tres países.

Q: Are you considering withdrawing from the USMCA deal?



Trump: What does that mean?



Q: Are you considering withdrawing from the USMCA deal with U.S., Mexico and Canada?



Trump: No, I get along great. We're going to have a great relationship with Mexico. We actually have a good… pic.twitter.com/HSTV1QzEwG — Acyn (@Acyn) September 12, 2026

Para México, la continuidad del acuerdo resulta relevante debido al peso que tiene el comercio con Estados Unidos y Canadá en las cadenas productivas de América del Norte.

Por ahora, Trump sostiene que Washington puede mantener una relación favorable con México, mientras el futuro de la relación comercial trilateral continúa bajo escrutinio.

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