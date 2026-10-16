Secretaría de Economía aclara arancel cero para autopartes: solo 11 armadoras podrán acceder al beneficio en México

La Secretaría de Economía aclaró que la exención temporal de aranceles para la importación de autopartes y componentes únicamente podrá ser utilizada por 11 fabricantes de vehículos ligeros que cuentan con instalaciones productivas en México, y no por empresas que carezcan de operaciones de fabricación en el país.

A través de un comunicado, la dependencia federal explicó los alcances del decreto publicado el pasado 13 de octubre, mediante el cual se reduce temporalmente el impuesto general de importación correspondiente a la fracción arancelaria 9803.00.01.

La medida busca preservar empleos, fortalecer la industria automotriz y atraer nuevas líneas de producción a territorio mexicano.

¿Qué empresas podrán importar autopartes sin pagar aranceles?

La Secretaría de Economía precisó que solo los fabricantes de vehículos ligeros que ya tienen instalaciones productivas en México podrán acceder al beneficio, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

Entre las condiciones se encuentra contar con autorización de depósito fiscal para el ensamble y fabricación de vehículos conforme a la Ley Aduanera.

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Además, las empresas deberán obtener un permiso previo de la Secretaría de Economía y sujetarse a los lineamientos que emita la dependencia.

Estas disposiciones también contemplan la supervisión del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

Exención de aranceles para autopartes tendrá vigencia de cinco años

La dependencia informó que el esquema estará vigente durante cinco años, periodo en el que se espera que las empresas incorporen progresivamente procesos productivos más complejos y aumenten el contenido nacional de los vehículos.

Para obtener el beneficio, las armadoras deberán cumplir con volúmenes mínimos de producción de automóviles completos en México.

También se establecerán límites a las importaciones de componentes en función de la cantidad de vehículos producidos.

Como parte de los mecanismos de control, los fabricantes tendrán que proporcionar los números de identificación vehicular de las unidades ensambladas y los datos necesarios para rastrear las piezas importadas.

#EconomíaInforma 🗞️ Decreto Exención de arancel para importar material de ensamble 🔗 https://t.co/MnMxr7UQxm https://t.co/9EA94O6jDx — Economía México (@SE_mx) October 16, 2026

Economía busca atraer producción automotriz de China a México

La Secretaría de Economía explicó que la estrategia pretende reducir la importación de automóviles terminados provenientes de países con los que México no tiene tratados comerciales.

Como ejemplo, recordó el anuncio realizado en mayo sobre la relocalización de dos líneas de producción de General Motors desde China hacia México, las cuales comenzarán con procesos de ensamble e incorporarán gradualmente componentes nacionales.

La dependencia destacó que durante 2025 apenas el 0.01% de las importaciones automotrices totales utilizó la fracción arancelaria contemplada en el decreto.

Finalmente, Economía rechazó que la medida facilite la entrada de vehículos provenientes de países sin tratados comerciales o que permita importar autopartes sin generar valor agregado en México.

Reiteró que el objetivo es fortalecer la cadena nacional de proveeduría y aumentar la capacidad productiva de la industria automotriz instalada en el país.

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